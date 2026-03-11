Трамп заявив, що війна в Ірані закінчиться «скоро», оскільки там «практично не залишилося цілей для ураження»

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що війна з Іраном закінчиться «скоро», оскільки в країні «практично не залишилося цілей для ураження».

Про це він сказав у інтерв'ю виданню Axios.

«Трохи того, трохи сього… Коли я захочу, щоб це закінчилося, воно закінчиться», — зазначив Трамп.

Також очільник Білого дому підтвердив журналістам, що удари США у вівторок, 10 березня, знищили 16 мінних катерів та зірвали плани Ірану замінувати Ормузьку протоку.

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«Війна йде чудово. Ми значно випереджаємо графік. Ми завдали більше шкоди, ніж вважали за можливе навіть за початковий шеститижневий період», — заявив американський президент.

Він сказав, що ворожість Ірану поширюється не лише на Ізраїль та США, а й на країни Перської затоки у всьому регіоні.

Інфографіка: NV

«Вони прагнули решти Близького Сходу. Вони розплачуються за 47 років смертей і руйнувань, які вони спричинили. Це помста. Їм це так легко не зійде з рук», — зазначив Трамп.

Операція США та Ізраїлю проти Ірану — головне

28 лютого розпочалася спільна операція США та Ізраїлю проти іранського режиму. Внаслідок авіаударів був ліквідований верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї.

У відповідь Іран запустив балістичні ракети по Ізраїлю, а також по Катару, ОАЕ, Бахрейну, Кувейту, Саудівській Аравії та Йорданії. Були зафіксовані атаки на військові бази Сполучених Штатів.

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6 березня іранські військові заявили, що завдали ракетного удару по американському авіаносцю USS Abraham Lincoln. За їхніми словами, це була вже друга атака, проте самі США інформацію не підтверджували.

Так само 6 березня Трамп сказав, що з Іраном не укладатимуть жодної угоди, адже Вашингтон вимагає лише безумовної капітуляції Тегерану.

Згодом іранські державні медіа повідомили, що наступником ліквідованого Алі Хаменеї на посаді верховного лідера Ісламської Республіки став його син Моджтаба Хаменеї.