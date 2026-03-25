Режим аятолл в Ірані висунув власну пропозицію про припинення вогню — з вимогою військових репарацій і зі збереженням свого суверенітету над Ормузькою протокою.

Про це 25 березня повідомляє агентство Associated Press.

Як зазначає телеканал CNN, іранські державні ЗМІ повідомляють, що офіційний Тегеран не прийме перемир’я, яке запропонувала влада США.

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Зокрема, таку інформацію поширило іранське інформагентство Fars із посиланням на джерело в дипломатичних колах. Воно стверджує, що Тегеран не прийме перемир’я і вважає, що для нього було б «нелогічно» вступати в переговори зі США.

«Іран не згоден на припинення вогню. У принципі, вступати в такий процес із тими, хто порушив угоди, нелогічно», — повідомляє телеканал CNN.

Ба більше, джерело Fars заявило, що режим аятолл «має намір досягти своїх стратегічних цілей, перш ніж завершити війну».

Як повідомили CNN два регіональних джерела, влада США передала Ірану через Пакистан 15-пунктний список своїх очікувань. За їхніми словами, там, зокрема, вказано обмеження оборонного потенціалу офіційного Тегерана, припинення ним підтримки проксі-угруповань терористів на Близькому Сході та визнання права Ізраїлю на існування.

24 березня видання Axios із посиланням на джерела повідомило, що США і група регіональних посередників обговорюють можливість проведення мирних переговорів високого рівня з Іраном уже 26 березня, але все ще чекають відповіді від Тегерана.

Раніше ізраїльське видання Ynet повідомило, що новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї погодився на переговори зі США.

Видання підкреслює, що після того, як Трамп анонсував переговори, які можуть привести до угоди, Іран спершу заперечував це. Однак телефонна розмова між іранським міністром і Стівом Віткоффом за участю Джареда Кушнера показала інші обставини.

25 березня видання The New York Times з посиланням на дипломатичні джерела повідомило, що Сполучені Штати через Пакистан направили Ірану план із 15 пунктів щодо припинення війни на Близькому Сході.

Джерела видання повідомили, що загальні положення американського плану стосуються іранської програми балістичних ракет і ядерної зброї.