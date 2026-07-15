Атакували півтори години. Армія США завдала нової серії ударів по Ірану

Американській військові заявили, що послабили здатність Ірану завдавати ударів по цивільному судноплавству в Ормузькій протоці (Фото: x.com/CENTCOM)

Вранці 15 липня американські війська завдали серії ударів по об'єктах в Ірані, що тривала півтори години.

Про це в соціальній мережі X повідомили представники Центрального командування (CENTCOM) армії США.

«Під час 90-хвилинної серії ударів CENTCOM застосувало високоточну зброю проти систем берегової оборони, а також місць зберігання та пускових установок крилатих ракет на острові Великий Тунб. Ці удари ще більше послабили здатність Ірану завдавати ударів по цивільному судноплавству в Ормузькій протоці», — повідомили американські офіцери.

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За даними CENTCOM, удари по Ірану розпочалися о 06:00 за східним часом США (13:00 за київським часом) і завершилися до 07:30 за східним часом (14:30 за київським часом).

Крім того, американські офіцери також оприлюднили відео, на якому, вочевидь, зафіксовано атаку на Іран, зняту за допомогою тепловізора.

Як нагадує телеканал CNN, острів Великий Тунб розташований біля західного входу до Ормузької протоки. Він є одним із кількох островів, що мають стратегічне значення, і входить до складу так званої «оборонної дуги» Ірану, підсумували журналісти.

Удари США по Ірану — що відомо

18 червня президенти США та Ірану Дональд Трамп і Масуд Пезешкіан дистанційно підписали меморандум про взаєморозуміння. США дозволили Ірану експортувати нафту й скасували санкції, а Тегеран зобов’язався протягом 30 днів забезпечити стабільне судноплавство між Перською та Оманською затоками.

Того ж дня, 18 червня, Центральне командування Збройних сил США заявило, що блокаду Ормузької протоки остаточно знято.

5 липня Збройні сили США завдали масованого удару по військових об'єктах в Ірані, уразивши понад 140 цілей. Операцію було проведено у відповідь на обстріл силами Корпусу вартових ісламської революції комерційного контейнеровоза під прапором Кіпру в Ормузькій протоці. Основними цілями американської авіації стали позиції ППО, склади боєприпасів, радари та вузли зв'язку іранської армії.

8 липня Центральне командування США завершило другу масштабну хвилю авіаударів по південних регіонах Ірану, зокрема по портових містах Чабахар і Бушир. Приводом для атаки стали нові удари іранських безпілотників по трьох торговельних танкерах. Американські сили знищили пускові установки протикорабельних ракет, берегові радіолокаційні станції та центри управління КВІР, відповідальні за напади в протоці.

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12 липня повідомлялося, що Іран оголосив про повне закриття Ормузької протоки для судноплавства після нового інциденту з цивільним судном, заявивши, що обмеження діятимуть до окремого розпорядження. У Тегерані також пригрозили новими ударами по американських військових базах у разі подальшої ескалації з боку США.

Раніше видання Axios повідомляло, що адміністрація Трампа готується до тривалого протистояння з Іраном у Ормузькій протоці.

Однак 14 липня Іран завдав ударів ракетами та безпілотниками по Кувейту, Бахрейну та Йорданії. Представники режиму аятол заявили, що ці атаки стали відповіддю на удари США по іранських цілях.

За кілька годин представники армії США повідомили, що відновили морську блокаду суден, які прямують до іранських портів або виходять із них. Блокада набула чинності о 16:00 за східним часом США (23:00 за київським часом), підсумували в CENTCOM.