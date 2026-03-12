В Пентагоні заявили, що перші шість днів війни з Іраном коштували США понад 11 мільярдів доларів

Пентагон оцінив витрати США в перші шість днів війни проти Ірану в понад 11,3 мільярда доларів.

Про це у середу, 11 березня, повідомили представники Пентагону під час закритого брифінгу в Конгресі, пише The Hill.

У Пентагоні зазначили, що точну вартість операції можна буде визначити лише після завершення місії.

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За оцінкою Центру стратегічних та міжнародних досліджень, перші 100 годин операції коштували приблизно 3,7 мільярда доларів — близько 891 мільйона на день.

Також у Міністерстві оборони США повідомляли законодавцям, що лише за перші два дні війни було використано боєприпасів приблизно на 5,6 мільярда доларів.

10 березня повідомлялось, що з початку спецоперації Епічна лють американські військові знищили або пошкодили понад 50 іранських кораблів та вразили понад 5 тисяч об'єктів, включно з командними центрами, ракетними системами та виробництвом безпілотників, використовуючи літаки, безпілотники та протиракетні системи.

Президент США Дональд Трамп заявляв, що внаслідок американських ударів «58% іранських ракетних пускових установок уже виведені з ладу», а країна, за його оцінкою, буде «відкинута на 10 років назад», перш ніж зможе відновитися.

Спільна операція проти Ірану під назвою Рев лева (Ізраїль) та Епічна лють (США) триває з 28 лютого. Внаслідок ударів по Тегерану загинув 86-річний аятола Алі Хаменеї. Також ліквідовано десятки іранських високопосадовців.

У відповідь Іран атакував Ізраїль та запустив сотні ракет і дронів по країнах Перської затоки, де уражено американські військові бази, посольства та нафтові об'єкти.

