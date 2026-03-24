Як пише The Wall Street Journal, розгортання бійців 82-ї десантної дивізії на Близький Схід відкриває президенту США Дональду Трампу кілька стратегічних варіантів (Фото: www.war.gov)

Керівництво Пентагону планує перекинути близько 3 тисяч солдатів з елітної 82-ї повітряно-десантної дивізії Армії США на Близький Схід — для підтримки військової операції проти Ірану.

Про це 24 березня повідомляє американська газета The Wall Street Journal з посиланням на двох американських чиновників.

«Розміщення військ надасть президенту Трампу стратегічні можливості, однак офіційні особи попереджають, що рішення про введення наземних військ до Ірану поки що не ухвалено. За словами джерел, Пентагон планує надіслати письмовий наказ про перекидання десантників, що очікується найближчими годинами», — пише видання.

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При цьому джерела попередили WSJ, що рішення про введення американських наземних військ до Ірану поки що не ухвалено. Однак розгортання 82-ї дивізії відкриває президенту Трампу кілька стратегічних варіантів, пише видання.

23 березня Трамп доручив Пентагону відкласти удари по іранських електростанціях та енергетичній інфраструктурі на п’ять днів.

У своїй соцмережі Truth Social він написав, що США та Іран протягом останніх двох днів провели «дуже хороші та продуктивні переговори щодо повного та остаточного врегулювання військових дій на Близькому Сході». Трамп зазначив, що переговори продовжаться цього тижня.

Інфографіка: NV

Після заяви американського президента ціна на нафту марки Brent впала до $96 за барель, хоча раніше вона сягала $114,43. Крім того, індекс долара впав на 0,3%, хоча раніше демонстрував зростання на 0,6%. Ф’ючерси на американські акції підскочили більш ніж на 2%.

Зі свого боку Тегеран відкинув повідомлення про будь-які прямі переговори зі США. Міністерство закордонних справ Ірану назвало заяви про «продуктивний діалог» неправдою.

Згодом Трамп знову заявив, що Сполучені Штати та Іран ведуть переговори про припинення війни і що між сторонами є «важливі точки дотику». Він очікує узгодження угоди дуже скоро.

«Ми дуже хочемо укласти угоду. Це має бути хороша угода: більше ніяких воєн, ніякої ядерної зброї. У них більше не буде ядерної зброї. Вони не на це погоджуються. Без цього ніякої угоди не буде», — сказав Трамп.

24 березня іранські ЗМІ заявили, що США та Ізраїль атакували енергетичну інфраструктуру Ірану в провінції Ісфахан і в південно-західному місті Хорремшехр.

Пізніше цього ж дня агентству Reuters троє високопоставлених ізраїльських чиновників повідомили, що вважають малоймовірним, що Тегеран погодиться на вимоги Сполучених Штатів у будь-якому новому раунді переговорів,