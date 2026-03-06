«Момент страху і паралічу». Серед прихильників Трампа в Республіканській партії наростає розкол через війну в Ірані — Politico

Масштабна військова кампанія в Ірані та неясні заяви про її цілі стали поворотним моментом для частини зовнішньополітичного істеблішменту США.

Про це йдеться у статті американського видання Politico.

Автори статті акцентують, що прихильники стриманості в Республіканській партії вважають, що Трамп їх залишив.

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Спочатку консерватори, які проти військових інтервенцій за кордоном, довірилися Трампу, коли він повернувся до Білого дому. Потім фракція в його найближчому оточенні, яка підтримувала гасло адміністрації «мир через силу», побачила в очільнику Пентагону Піті Гегсеті та у віцепрезиденті Джей Ді Венсі своїх ключових прихильників.

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Тепер, коли всі троє підтримують війну в Ірані, проконсервативне крило Республіканської партії шукає нове керівництво, пише Politico.

Автори статті вказують, що розкол усередині зовнішньополітичного співтовариства Трампа, про який розповіли семеро союзників Білого дому, загрожує розколоти ключовий елемент адміністрації - особливо в умовах тиску з метою продовження війни, не допускаючи при цьому введення американських військ у країну.

У публікації також наводиться коментар Джастіна Логана, директора з оборонних і зовнішньополітичних досліджень консервативного Інституту Катона, який охарактеризував цей період як «момент страху і паралічу».

Республіканці, які є прихильниками стриманості, колись вважали, що Трамп на їхньому боці. Під час своєї передвиборчої кампанії він обіцяв не розпочинати нові військові конфлікти за кордоном.

Однак операції у Венесуелі та Ірані все змінили, пише Politico. Протиріччя навколо війни лише посилили плутанину, зокрема всередині руху MAGA, щодо суті зовнішньої політики Трампа, констатує Politico.

2 березня президент США Дональд Трамп заявив, що на операцію в Ірані може знадобитися близько 4−5 тижнів.

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«Спочатку ми припускали, що це займе 4−5 тижнів, але у нас є можливості вести атаки і набагато довше», — заявив Трамп.

Він також спростував повідомлення ЗМІ, що він хоче завершити операцію «дуже швидко».

Раніше Трамп не виключив відправлення наземних військ до Ірану, якщо в цьому буде необхідність.

Інфографіка: NV

3 березня американський лідер заявив, що його країна має практично необмежений запас зброї, за допомогою якої Вашингтон має можливість «вічно» вести війни.

4 березня телеканал CNN з посиланням на співрозмовників повідомив, що Трамп наполягає, що готовий вести війну проти Ірану «вічно». Водночас уже через кілька днів після початку бойових дій у його оточенні посилюється занепокоєння через ризики затяжного конфлікту без чіткої кінцевої мети.

Сенат США, своєю чергою, не підтримав резолюцію, спрямовану на обмеження військових повноважень президента Дональда Трампа в операції проти Ірану. Ініціатива мала на меті перешкодити подальшому веденню війни проти країни.