Зруйнований унаслідок атаки США та Ізраїлю поліцейський відділок у Тегерані, 3 березня 2026 року (Фото: Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS)

У перші два дні військової операції США проти Ірану (Епічна лють) американські військові використали боєприпасів на суму $5,6 млрд.

Про це 10 березня повідомляє телеканал CNN з посиланням на два джерела, знайомих зі звітом, який Пентагон надав Конгресу.

«Ця величезна сума, 5,6 млрд, викликає дедалі більше занепокоєння в Конгресі з приводу того, як швидко Пентагон витрачає сучасні системи озброєння, зокрема високоточну зброю дальньої дії, яку широко використовували в перші кілька днів війни», — повідомив телеканал.

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США та їхні союзники також витрачають значну кількість боєприпасів ППО для збивання іранських балістичних ракет і дронів — яких, за словами сенатора-демократа від штату Аризона Марка Келлі, Тегеран має «величезні запаси».

За його словами, сенатори 10 березня продовжать у режимі «за зачиненими дверима» вести опитування доповідачів від Пентагону про щоденні витрати США на військову операцію в Ірані.

Кілька джерел у Конгресі повідомили CNN, що війна в Ірані, яка триває, означає, що Білий дім, імовірно, незабаром буде змушений звернутися до законодавців — за додатковим фінансуванням для виробництва більшої кількості боєприпасів.

«Це буде наступна велика битва», — підсумувало одне з джерел, що обіймає посаду помічника конгресмена.

Інфографіка: NV

Удар США та Ізраїлю по Ірану

28 лютого розпочалася спільна операція США та Ізраїлю проти іранського режиму. У результаті авіаударів було ліквідовано верховного лідера Ірану, аятолу Алі Хаменеї. Станом на сьогодні його наступником обрано його сина Моджтаба Хаменеї.

У відповідь на удари Штатів та Ізраїлю Іран запустив балістичні ракети по самому Ізраїлю, а також по Катару, ОАЕ, Бахрейну, Кувейту, Саудівській Аравії та Йорданії. Були зафіксовані атаки на військові бази США.

6 березня президент США Дональд Трамп заявив, що з Іраном не укладатимуть жодної угоди, оскільки Вашингтон вимагає тільки безумовної капітуляції Тегерана.

10 березня глава Пентагону Піт Гегсет на брифінгу заявив, що США спрямують проти Ірану «найбільше винищувачів» і завдадуть «уже сьогодні найбільше ударів», щоб домогтися досягнення своїх цілей.