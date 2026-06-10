Забезпечили провезення 100 млн барелів нафти. Трамп заявив, що війська США провели таємну операцію в Ормузькій протоці

Як стверджує президент США Донадьд Трамп, «понад 200 торгових суден успішно пройшли через протоку» — щоб довести: «протоку контролюють США, а не Іран» (Фото: REUTERS/Kylie Cooper)

Президент США Дональд Трамп стверджує, що в травні 2026 року наказував американським військам «провести секретну операцію» із забезпечення безпеки нафтових танкерів і торговельних суден в Ормузькій протоці.

Про це він написав 10 червня у своїй соцмережі Truth Social.

Згідно з твердженням Трампа, такий його наказ «дозволив пропустити через Ормузьку протоку танкери, на борту яких було понад 100 млн барелів нафти.

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Як стверджує президент США, «понад 200 торгових суден успішно пройшли через протоку» — щоб довести: «протоку контролюють США, а не Іран».

«Понад 200 торгових суден вдало пройшли через протоку. Ця надзвичайно успішна операція стала можливою завдяки тому, що США контролюють Ормузьку протоку — а не Іран. Їхню армію розгромлено, а економіку зруйновано. Для Ірану все скінчено!», — написав він.

Ба більше, 10 червня Трамп заявив, що саме завдяки проведеній за його наказом операції «ціни на нафту не злетіли до $250».

«Ми видобуваємо мільйони — про що я тільки сьогодні вперше оголошую — але ми видобуваємо мільйони барелів нафти, мільйони барелів щоночі», — сказав Трамп журналістам в Овальному кабінеті. «Мільйони барелів нафти видобуто, і саме тому ціна становить $85−90 за барель, а не $250», — цитує його CNN.

Загострення ситуації між США та Іраном — що відомо

8 червня американська газета The New York Times повідомила, що поблизу Ормузької протоки розбився бойовий вертоліт армії США Apache. Інцидент стався на тлі нещодавньої ескалації в регіоні, коли Іран та Ізраїль обмінялися ударами 7−8 червня.

9 червня речник Центрального командування США капітан Тімоті Гокінс заявив, що морський дрон американських ВМС виявив і врятував двох членів екіпажу після аварії гелікоптера Apache біля узбережжя Оману.

Пізніше американські офіцери зазначили, що військовослужбовців вдалося врятувати приблизно за дві години, їхній стан стабільний.

Потім президент США Дональд Трамп підтвердив, що американський ударний вертоліт AH-64 Apache був збитий Іраном.

«Мені щойно повідомили представники наших збройних сил, що минулої ночі іранці збили один із наших надсучасних вертольотів Apache під час патрулювання над Ормузькою протокою. У гелікоптері перебували двоє пілотів, обидва вони живі й неушкоджені. Однак Сполучені Штати змушені відповісти на цей напад», — написав він у своїй соціальній мережі Truth Social.

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Пізніше телеканал CNN з посиланням на власні джерела серед чиновників США заявив, що американський бойовий вертоліт Apache поблизу Ормузької протоки був збитий іранським безпілотником типу шахед.

У ніч на 10 червня війська США провели серію ударів по військових об'єктах Ірану в районі Ормузької протоки. У Вашингтоні заявляли, що операція стала відповіддю на збиття Apache.

Потім представники Корпусу вартових ісламської революції (бойового крила режиму аятол)заявили, що атакували дронами кораблі П 'ятого флоту США в Бахрейні — удари нібито завдали рано вранці 10 червня.