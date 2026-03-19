Нерозважлива кампанія президента США Дональда Трампа проти Ірану може призвести до ослаблення його політичних позицій і зробити його ще небезпечнішим, пише The Economist у четвер, 19 березня, у статті Операція Сліпа Лють .

«Жоден політик не може так кинути виклик політичній гравітації, як людина, чиї прихильники штурмували Капітолій 6 січня 2021 року, а самого його 2024 року переобрали з більшою часткою голосів. І все ж важко уявити собі кризу, точніше сплановану для того, щоб перехопити траєкторію його президентства, ніж його необдумана, нерозважлива війна проти Ірану», — ідеться в матеріалі.

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Інфографіка: The Economist

Як зазначає The Economist, навіть коротка війна змінить хід другого терміну Трампа, а війна тривалістю кілька місяців «може призвести до його краху». Операція проти Ірану послаблює три політичні надздібності Трампа, пишуть автори, — здатність нав’язувати світові свою реальність, безжальне використання важелів впливу та його панування над Республіканською партією.

Трамп демонструє в політиці «дивовижну здатність спотворювати факти» і наполягає на тому, що він уже переміг в Ірані, однак війна говорить сама за себе, пише The Economist. Попри масштабні руйнування інфраструктури та вбивства високопоставлених лідерів, іранський режим поки що виживає і досі має 400 кг урану, майже придатного для створення ядерної бомби. Паралельно Іран веде свою війну проти світової енергетичної галузі, завдаючи ударів по суднах в Ормузькій протоці та інфраструктурі сусідів.

«У будь-якому разі час на боці Ірану. В Америки та Ізраїлю поступово закінчаться корисні цілі для повітряних ударів або виснажаться батареї перехоплювачів, необхідні для відбиття іранської зброї. Водночас у Ірану, схоже, досі багато безпілотників. Поки він обмежує рух у протоці, ціни на нафту зростатимуть, а збитки світовій економіці - збільшуватимуться», — прогнозують журналісти.

Що стосується важелів впливу, то світові лідери вже звикли до жорсткої манери Трампа і тепер вчаться чинити йому опір, пише журнал. Коли Трамп закликав союзників допомогти відкрити Ормузьку протоку, пригрозивши НАТО «дуже поганими» наслідками в разі відмови, союзники не погодилися. Трамп після цього зробив вигляд, що ніколи не потребував допомоги. Одночасно Іран накопичує важелі тиску на Трампа і нещодавно дав зрозуміти, що дозволить проходити через Ормузьку протоку суднам із дружніх країн, — ознака того, що Тегеран хоче використовувати цей доступ як інструмент торгу.

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Інфографіка: NV

Іран може продовжити обстріли суден, навіть якщо Трамп захоче покласти край війні. Можливо, режим вимагатиме скасування санкцій або зобов’язання США відмовитися від деяких баз на Близькому Сході, пише The Economist. На тлі загрози рецесії та падіння фондових ринків у США постає питання, чи стане Трамп нарощувати тиск, чи поступиться, сказано в матеріалі.

Відповідь, на думку авторів, почасти залежить від впливу Трампа на свою партію. Він виграв вибори, обіцяючи виборцям позбутися воєн та інфляції. Наразі відомо про 13 загиблих американських військовослужбовців, а можливі наземні операції США в Ірані поставлять під загрозу життя багатьох інших. Середні ціни на бензин і дизельне паливо зросли до 3,88 і 5,09 доларів за галон порівняно з 3,11 і 3,72 доларами на момент інавгурації Трампа. Підтримка республіканцями війни сильна, але слабшає, і активна фракція прихильників MAGA, зокрема, Такер Карлсон, говорять про «зраду».

«У приватних розмовах багато обраних республіканців обурюються. Нездатність Трампа дослухатися до попереджень про Ормузьку протоку є типовою для його зневаги до стратегії та зарозумілості, яка виражається в переконанні, що він знає краще за тих, хто дійсно знає. Наразі республіканці з високою часткою ймовірності втратять контроль над Палатою представників на проміжних виборах у листопаді. Їхні шанси втратити і Сенат також зросли на десять пунктів, приблизно до 50%. Що гірша поразка, то слабшим буде президент і то менше впливу він матиме на те, хто успадкує владу в партії», — пише The Economist і попереджає, що «більш слабкий президент може стати більш небезпечним».

Якщо війна проти Ірану затягнеться, що призведе до різкого зростання цін на нафту і падіння фондових ринків, Трамп може почати шукати перемогу в іншому місці - наприклад, на Кубі, сказано в статті. Якщо бойові дії припиняться, ринки відчують полегшення, однак Трамп не повністю контролює війну. Атака Ірану на газовий хаб у Катарі демонструє, що у режиму ще залишилися козирі. Навіть якщо бойові дії закінчаться завтра, відновлення видобутку нафти може зайняти близько місяця, стабілізація нафтових ринків — близько півтора місяця, а нормалізація судноплавства — до двох місяців.

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«Ризик відновлення іранських дій збережеться. Ціни можуть залишатися високими протягом кількох місяців. Кожен день, коли це відбувається, послаблює позиції президента», — підкреслюють журналісти.

У матеріалі також зазначається, що у Трампа більше свободи дій за кордоном. Він може вийти з НАТО, розірвати відносини з Україною, щоб «покарати Європу», залякувати Латинську Америку під приводом боротьби зі злочинністю, зажадати грошей за захист Японії і Південної Кореї, бути максималістом у питанні тарифів. Якщо йому це вдасться, це ще більше підірве альянси США, «на радість Китаю і Росії», пишуть журналісти.

«Але Трамп також може завдати удару і всередині США. Він уже підтримав ідею відмови у видачі ліцензій на мовлення ЗМІ, які критикують війну. Він хоче, щоб Федеральна резервна система знизила відсоткові ставки, але його війна робить це менш вірогідним — слід очікувати подальших сутичок із центральним банком. Він може націлитися на своїх уявних ворогів або спрямувати імміграційних агентів у міста, керовані демократами. Він може пригрозити втручанням у проміжні вибори, або в якості театру, щоб розлютити своїх опонентів, або тому, що дійсно має намір вплинути на результати. Важко уявити, як Трамп може здобути перемогу в Ірані. Попереджаємо: він дуже погано переносить поразки», — підбиває підсумок The Economist.