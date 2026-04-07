Для знищення всіх ракет Ірану довелось би застосовувати ядерні заряди малої потужності - Клімкін

7 квітня, 03:41
Іранська ракета, що летить у бік Ізраїлю, 28 березня 2026 року (Фото: REUTERS/Mussa Qawasma)

Іранська ракета, що летить у бік Ізраїлю, 28 березня 2026 року (Фото: REUTERS/Mussa Qawasma)

Міністр закордонних справ України у 2014−2019 роках Павло Клімкін в ефірі Radio NV заявив, що для того, щоб знищити всі іранські ракети, США довелось би застосувати ядерні заряди малої потужності.

В ефірі Radio NV Клімкін зазначив, на його думку, цілей президента США Дональда Трампа у війні проти Ірану було досягнуто «дуже обмежено».

«Мої друзі, які ближче до непублічних оцінок, я так скажу, вони вважають, що станом на сьогодні знищена приблизно одна третина запасів іранських ракет», — пояснив ексголова МЗС України.

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За його словами, Іран ховає свої ракети «в базальтах, в гранітах, на глибині 300−400 метрів».

«Тобто навіть тими бомбами, якими Трамп бив по ядерному об'єкту Фордо, туди не дістатися. Єдина реальна можливість — це застосовувати ядерні заряди малої потужності, але це зовсім інший світ. Це взагалі зміна всіх правил і того, у що багато хто вірив, а багато хто дотримувався. Це фундаментальний стрибок в розповсюдження всього, чого можливо і чого неможливо. Я не думаю, що Трамп зараз спокійно на це піде», — сказав Клімкін.

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https://www.youtube.com/watch?v=W4CCtOK2eDA

Війна США проти Ірану — останні новини

6 квітня канал CNN повідомив, що країни, які працюють над завершенням війни в Ірані, розробили план припинення вогню терміном на 45 днів, однак американський президент Дональд Трамп не підтримав документ.

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Очікується, що Трамп виступить з приводу війни 6 квітня о 13:00 за Вашингтоном (20:00 за Києвом) на пресконференції в Білому домі.

CNN пише, що Пакистан, Єгипет та Туреччина виступали посередниками між двома воюючими країнами, але непрямі переговори зайшли в глухий кут минулого тижня, і робота над організацією особистої зустрічі, здається, припинилася.

5 квітня Трамп висунув новий ультиматум Ірану, давши Тегерану 48 годин на відкриття Ормузької протоки. Він різко висловився та пригрозив завдати ударів по електростанціях та мостах Ірану, якщо не буде угоди.

У Тегерані у відповідь заявили, що в разі подальших ударів Сполучених Штатів по інфраструктурі Ірану «ворота пекла» відкриються вже для США та Ізраїлю. За даними CNN, Тегеран заявив, що повністю відкриє Ормузьку протоку лише після компенсації країні фінансових збитків через війну.

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6 квітня видання Axios повідомило, що США та Іран за допомогою посередників обговорюють умови потенційного 45-денного припинення вогню, яке може призвести до остаточного завершення війни.

Того ж дня агентство Reuters із посиланням на джерела написало, що Іран відмовився від пропозиції щодо завершення війни з США та Ізраїлем, в рамках якої Тегеран мав розблокувати Ормузьку протоку для припинення вогню.

Редактор: Анастасія Одінцова

Теги:   війна США в Ірані Ракети Ядерна зброя Павло Клімкін Радіо NV

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