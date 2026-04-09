Іранські ЗМІ оприлюднили заяву Моджтаби Хаменеї, в якій він обіцяє «помститися» за вбивство батька

Можтаба Хаменеї також заявив, що Іран «виведе управління Ормузькою протокою на новий етап» (Фото: Hamed Jafarnejad/ISNA/West Asia News Agency via REUTERS)

Аятола Моджтаба Хаменеї заявив, що «Іран сповнений рішучості помститися» за його вбитого батька Алі Хаменеї і всіх загиблих під час американо-іранської війни.

Про це 9 квітня повідомляє телеканал CNN з посиланням на заяву, зачитану від імені аятоли по державному телебаченню Ірану.

Крім того, Хаменеї також заявив, що Іран «виведе управління Ормузькою протокою на новий етап».

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Також аятола закликав південних сусідів Ірану — держави, що розташовані вздовж Перської затоки, — з обережністю ставитися до «неправдивих обіцянок дияволів» і додав, що його країна все ще чекає від них «належної відповіді» на удари США й Ізраїлю та побачити ознаки «доброї волі й братерства».

«Ми, безумовно, вимагатимемо компенсації за кожну завдану шкоду, а також відшкодування за кров мучеників і компенсації пораненим у цій війні», — йдеться в заяві, зачитаній від імені Хаменеї.

Крім того, аятола стверджує, що Іран вийшов із війни проти США «переможцем, незважаючи на агресію ворога і понесені втрати». Він запевнив, що «іранський народ здобув перемогу».

8 березня Рада експертів Ірану обрала новим верховним лідером країни Моджтабу Хаменеї, сина вбитого аятоли Алі Хаменеї.

11 березня американська газета NYT писала, що Моджтаба Хаменеї дістав поранення на початку спецоперації США та Ізраїлю. За даними джерел видання, через травми і міркування безпеки він не з’являється на публіці і перебуває в захищеному місці з обмеженим зв’язком.

12 березня представник МЗС Ірану Есмаїл Багаї підтвердив поранення нового аятоли.

«Він поранений, але почувається добре», — стверджував дипломат.

17 березня британська газета The Telegraph писала, що Моджтаба Хаменеї залишився живим під час авіаудару США та Ізраїлю, унаслідок якого загинув його батько Алі Хаменеї, тому що вийшов до саду за кілька хвилин до того, як будинок було уражено ракетами.

29 березня в інтерв'ю FT президент США Дональд Трамп заявив, що Моджтаба Хаменеї або загинув, або перебуває у важкому стані після поранення.

7 квітня британське видання The Times із посиланням на джерела заявило, що Моджтаба Хаменеї наразі перебуває в несвідомому стані і не здатний керувати Іраном. Він нібито проходить лікування в місті Кум — після авіаудару США та Ізраїлю, який забрав життя його батька.