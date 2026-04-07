У Білому домі побоюються, що те, як Піт Гегсет представляє успіхи США у війні проти Ірану, призведе до серйозної дезінформації президента Дональда Трампа, пише WP (Фото: REUTERS/Carlos Barria)

У Білому домі занепокоєні тим, що хвалькуваті донесення глави Пентагону Піта Гегсета президенту США Дональду Трампу про американські успіхи у війні проти Ірану не відповідають дійсності.

Про це 7 квітня повідомляє американське видання The Washington Post з посиланням на власні джерела.

За їхньою інформацією, чиновники побоюються, що така поведінка Гегсета і те, як він представляє успіхи США в цьому конфлікті, призведе до серйозної дезінформації громадськості та президента Трампа.

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«Збитий (нещодавно — ред.) Іраном винищувач F-15E і ризикована рятувальна операція, що наступила за цим, показали, що Тегеран, як і раніше, здатний погрожувати військовослужбовцям США, і поставили під сумнів статистику, яку Гегсет пропагував останніми тижнями, хвалячись „повним контролем над іранським небом“ і „безперечним повітряним простором“, заявили американські офіційні особи та аналітики», — пише видання.

Як зазначив WP один із чиновників Білого дому, «Піт не говорить правду президенту».

«У результаті президент повторює вголос інформацію, яка вводить в оману», — сказав він.

Військова аналітикиня зі Стімсон-центру Келлі Гріко заявила виданню, що, хоча удари США значно послабили іранський ВМС, ВПС, а також стаціонарні ракетні та радіолокаційні об'єкти, варіант зі збиттям F-15 — те, що відбувається, «коли у вас є перевага в повітрі, але немає панування в повітрі».

«Наша перевага в повітрі обмежена географічно на заході та півдні, а також за висотою, — додала вона і зазначила що американські літаки, ймовірно, літали на висоті вище за 15 000 (4572 — ред.) або навіть 30 000 футів (9144 метри — ред.), щоб уникнути ракет від ПЗРК — на кшталт тих, що вразили F-15.

Анонімні джерела WP у Білому домі стверджують, що Гегсет маніпулює показниками, щоб продемонструвати Трампу якнайшвидше знищення ракетного арсеналу Ірану

Хоча глава Пентагону заявляв, що іранські військові програми «руйнуються в переважній більшості», оцінка американської розвідки США вказує, що більш ніж половина ракетних пускових установок країни і тисячі дронів залишаються цілими, повідомляє видання.

«Ще один привід для скептицизму з’явився 31 березня, коли Хегсет повідомив журналістам, що кількість запусків іранських ракет і дронів впала до найнижчого рівня за будь-який 24-годинний період з початку війни. Цю цифру було представлено як доказ того, що „невпинні“ удари США та Ізраїлю знижують здатність Ірану підтримувати атаки», — пише WP.

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Американські військові аналітики застерігають Пентагон від використання кількості запусків ракет і дронів як показники успіху. На їхню думку, Іран перейшов до стратегії економії та точності.

«Вони зосереджуються на менших, більш цілеспрямованих залпах. Вони обирають цілі та шукають прогалини в обороні», — пояснила Гріко в коментарі WP.

Яскравим прикладом оновленої тактики Ірану стало нещодавнє знищення американського літака-розвідника E-3 — внаслідок удару, завданого по військовому об'єкту США в Саудівській Аравії, пише видання

Однак, як сказав виданню ще один інший американський чиновник, той факт, що американські війська змогли проникнути глибоко в Іран для проведення рятувальної операції і вивести всіх членів екіпажу збитого винищувача живими, також показує, наскільки знизився військовий потенціал режиму аятол.

7 квітня президент США Дональд Трамп натякнув, що Іран у ніч на 8 квітня опиниться під ударом. У своїй соцмережі Truth Social він написав, що «загине ціла цивілізація».

«Сьогодні вночі загине ціла цивілізація, і її вже ніколи не повернути. Я не хочу, щоб це сталося, але, ймовірно, так і буде. Однак тепер, коли відбулася повна і тотальна зміна режиму, де переважають інші, розумніші і менш радикальні уми, можливо, станеться щось революційно чудове — хто знає? Ми дізнаємося це сьогодні вночі, в один із найважливіших моментів у довгій і складній історії світу», — сказав Трамп.

Крім того, він неодноразово попереджав, що США можуть вдарити по електростанціях, мостах та іншій інфраструктурі в Ірані, якщо Тегеран не укладе угоду або не відкриє Ормузьку протоку. 5 квітня Трамп заявив, що в Ірану є час до вівторка, 20:00 за східним часом, щоб укласти угоду (03:00 8 квітня за Києвом).

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У Тегерані у відповідь заявили, що в разі подальших ударів Сполучених Штатів по інфраструктурі Ірану «врата пекла» відкриються вже для США та Ізраїлю. За даними CNN, Тегеран заявив, що повністю відкриє Ормузьку протоку тільки після компенсації країні фінансових збитків через війну.

6 квітня видання Axios повідомило, що США та Іран за допомогою посередників обговорюють умови потенційного 45-денного припинення вогню, яке може призвести до остаточного завершення війни.

Того ж дня агентство Reuters із посиланням на джерела написало, що Іран відмовився від пропозиції щодо завершення війни зі США та Ізраїлем, у рамках якої Тегеран мав розблокувати Ормузьку протоку для припинення вогню.

Згодом телеканал CNN повідомив, що Трамп не підтримав план, представлений посередниками.

7 квітня видання The New York Times із посиланням на трьох високопосадовців з Ірану заявило, що Тегеран поінформував пакистанських посередників, що більше не буде вести переговори зі США про припинення вогню. Однак газета Tehran Times пише, що Іран не обривав контактів зі Сполученими Штатами для обговорення врегулювання конфлікту на Близькому Сході.