«Єдині у світі». Українські інструктори допоможуть Німеччині захиститися від можливого нападу Росії до 2029 року

Командувач Бундесверу заявив, що українські військові інструктори допоможуть Німеччині підготуватися до захисту від нападу Росії до 2029 року (Фото: REUTERS/Stoyan Nenov)

Українські військові інструктори допоможуть збройним силам Німеччини підготуватися до захисту від будь-якого нападу Росії на НАТО до 2029 року.

Про це заявив командувач Бундесверу генерал-лейтенант Крістіан Фройдінг в інтерв'ю агентству Reuters.

Журналісти зазначають, що Берлін і Київ минулого місяця домовилися, що Україна направить військових інструкторів до німецьких армійських шкіл для передачі досвіду, отриманого під час війни з РФ.

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«У нас високі очікування. Українські військові наразі є єдиними у світі, які мають досвід бойових дій проти Росії», — сказав Фройдінг.

Він зауважив, що Німеччина стала першою країною, яка домовилася з Україною про надання військових інструкторів. Однак генерал прогнозує, що інші наслідуватимуть цей приклад.

Відповідаючи на запитання, який внесок зроблять українські інструктори, він послався на оцінки німецьких та інших західних розвідувальних служб, згідно з якими Росія може бути готовою до масштабного нападу на НАТО до 2029 року.

«Це ж майже післязавтра. У нас немає часу — ворог не чекає, поки ми оголосимо про свою готовність. Тож ми повинні використовувати кожну можливість для підготовки», — наголосив Фройдінг.

Він розповів, що початковий контингент українських інструкторів, ймовірно, становитиме «кілька десятків осіб» і вони залишатимуться на кілька тижнів.

Очікується, що українці поділяться досвідом в артилерії, інженерній справі, бронетанкових операціях, використанні безпілотників, а також у питаннях командування та управління.

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У грудні 2024 року фінське видання Iltalehti писало: в НАТО вважають, що РФ відпрацьовувала напад на Фінляндію та країни Балтії, зокрема Естонію, а також Норвегію, і не відмовилася від планів його здійснити.

У червні 2025 року голова Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) Бруно Каль повідомив, що розвідка має «конкретні докази» того, що Росія планує напад на територію НАТО, тому що хоче перевірити ефективність 5 статті Північноатлантичного договору про колективну самооборону.

За його словами, Кремль більше не вірить у дотримання гарантій НАТО щодо взаємодопомоги, передбачених статтею 5, і може спробувати це перевірити.

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Президент України Володимир Зеленський говорив, що російський диктатор Володимир Путін може напасти на країну НАТО протягом п’яти років, «щоб перевірити Альянс».

У січні 2026 року голова Командування підтримки збройних сил Німеччини генерал-лейтенант Геральд Функе заявив, що Росія може атакувати країни НАТО через два-три роки.

В інтерв'ю The Times він сказав, що готує Німеччину до можливого нападу РФ.

26 лютого польське видання Onet заявило, що глава МЗС країни Радослав Сікорський оцінив вартість оборони східного флангу НАТО, до якого також входить його країна, у разі нападу РФ.

У заяві, поданій до парламенту, Сікорський навів розрахунки, згідно з якими в разі можливого нападу РФ захист країн східного флангу НАТО коштуватиме «щонайменше €1200 млрд (€1,2 трлн) — майже стільки, скільки коштує шість років функціонування польської держави».

У березні розвідка Литви повідомила, що Росія збільшує підрозділи своєї армії на кордоні з НАТО і відправляє за бойовим досвідом у війні проти України — а потім може використовувати як центри для конфлікту з Альянсом. Згідно з прогнозом, якщо з РФ знімуть санкції, то Кремль буде готовий до «широкомасштабного військового конфлікту» з НАТО через шість років.