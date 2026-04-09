Зеленський анонсував тристоронні переговори найближчим часом

Найближчим часом відбудуться тристоронні переговори щодо завершення війни Росії проти України, які були призупинені через конфлікт на Близькому Сході. Наразі остаточний формат цієї зустрічі не визначений.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час Конгресу місцевих та регіональних влад у четвер, 9 квітня, повідомляє Укрінформ.

«Припинення війни й мир в Україні — питання номер один і завдання номер один для мене, для нашої переговорної групи, для України в цілому. Ми знаходимося сьогодні в тристоронньому процесі різних домовленостей. Через війну на Близькому Сході були відтермінування наших зустрічей», — зазначив Зеленський.

Реклама

За його словами, українська сторона мала розмову з представниками американської групи, під час якої домовилась про проведення тристоронньої зустрічі найближчим часом. Зеленський зауважив, що також можливий формат, коли представники США приїдуть для переговорів до України, а потім — до РФ.

«Була розмова з представниками групи президента Сполучених Штатів, і ми домовились, що найближчим часом буде тристороння зустріч, або буде формат, коли американська група приїде до нас, напевно, потім поїде до сусідів», — зазначив Зеленський.

Він зауважив, що наразі також триває робота над гарантіями безпеки, оскільки ще не вирішені питання щодо фінансування української армії після закінчення війни, отримання систем ППО, які важливі як для європейських країн, так і для країн Близького Сходу.

«І найскладніше питання — це реакція Сполучених Штатів Америки на повторну агресію з боку Росії, якщо така агресія буде відбуватись», — додав президент.

6 квітня під час вечірнього відеозвернення Володимир Зеленський зазначив, що Україна готує свої пропозиції для посилення документу щодо гарантій безпеки. Наразі, за словами президента, з цього питання триває предметна робота з американською стороною.

3 квітня під час спілкування з журналістами Зеленський повідомив, що запросив до Києва американську переговорну делегацію, а також заявив, що Україна найближчими днями впише в розроблений документ відповіді на питання щодо гарантій безпеки.

8 квітня речник МЗС України Георгій Тихий зазначив, що запрошення спецпредставників президента США Дональда Трампа до Києва в силі.

«Що стосується американських гостей, то ми дійсно запрошуємо, це в силі, і ми будемо раді їх вітати, коли буде така готовність», — сказав Тихий на брифінгу.

Реклама:

Раніше керівник Офісу президента Кирило Буданов у інтерв'ю Bloomberg повідомляв, що у квітні Україна очікує на приїзд американської делегації на чолі зі спецпосланцем Трампа Стівом Віткоффом та зятем Трампа Джаредом Кушнером. За словами Буданова, візит може відбутися невдовзі після православного Великодня (цьогоріч відзначається 12 квітня).

Володимир Зеленський на Конгресі місцевих і регіональних влад також зазначав, що процес тристоронніх переговорів буде відновлено.