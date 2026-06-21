Український військовий робить постріл із САУ Богдана на позиції у Донецькій області, травень 2026 (Фото: REUTERS/Anatolii Stepanov)

85 років тому, 22 червня 1941-го, розпочалася німецько-радянська війна. Цей період Другої світової, який російська пропаганда називає "Великою вітчизняною війною", тривав 1418 днів. Натомість 10 червня 2026 року повномасштабне вторгнення Росії в Україну подолало позначку в 1 568 днів, вже перевищивши тривалість Першої світової війни.

Загальна тривалість російсько-української війни, яку Москва розпочала взимку 2014 року, вже перевищила 4 500 днів. Це більше за тривалість обох світових воєн та більшості воєн ХХ-ХХI століть

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У своїй інфографіці NV нагадує про тривалість деяких з конфліктів ХХ-XXI. ст.

Інфографіка: NV

Війна у В'єтнамі (26 вересня 1959 — 30 квітня 1975), 7 119 днів

Війна між комуністичним Північним В'єтнамом, який підтримували СРСР та КНР, і Південним В'єтнамом, сили якого підтримували США, Австралія, Нова Зеландія, Південна Корея. Завершилася перемогою Північного В'єтнаму.

Російсько-українська війна (з 20 лютого 2014 — дотепер), 4 499 днів

Геноцидна війна задля знищення українців і політичного підкорення України, яку Росія розпочала в 2014 році з гібридної фази за участі своїх регулярних військ і розгорнула в повномасштабну війну в лютому 2022 року.

Друга чеченська війна (7 серпня 1999 — 16 квітня 2009), 3 541 день

Конфлікт між Російською Федерацією та Чеченською Республікою Ічкерією, внаслідок якого РФ остаточно окупувала Ічкерію.

Радянсько-афганська війна (5 грудня 1979 — 15 лютого 1989), 3 340 днів

Військове вторгнення СРСР до Афганістану під приводом боротьби проти антиурядових виступів та повстанських груп моджахедів. СРСР у війні брав участь на боці урядових прокомуністичних військ Афганістану, однак так і не зміг досягти своєї «перемоги» і був змушений вивести війска.

Війна в Іраку (20 березня 2003 — 15 грудня 2011), 3 196 днів

Вторгнення збройних сил міжнародної коаліції під проводом армії США та Великої Британії з метою повалення режиму Саддама Хусейна, чого вдалося досягти.

Друга японо-китайська війна (7 липня 1937 — 9 вересня 1945), 2 986 днів

Війна між Республікою Китай та Японською Імперією. Після нападу японців на Перл-Гарбор стала частиною Другої світової війни. Завершилася капітуляцією Японської імперії в 1945 рок

Ірано-іракська війна (22 вересня 1980 — 20 серпня 1988), 2 899 днів

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Вторгнення іракської армії в Іран, яке переросло у війну на виснаження, у ній було застосовано хімічну зброю. Переконливої перемоги не здобула жодна зі сторін.

Перша карабаська війна (20 лютого 1988 — 12 травня 1994), 2 273 дні

Збройне протистояння між Вірменією та Азербайджаном за контроль над Нагірним Карабахом. Перетворилася на заморожений конфлікт. Під фактичний контроль т.зв. «Нагірно-Карабаської Республіки» перейшли 92,5% території колишньої Нагірно-Карабаської автономної області.

Друга світова війна (1 вересня 1939 — 2 вересня 1945), 2 194 дні

Найбільший глобальний збройний конфлікт в історії людства між країнами Осі (нацистська Німеччина, фашистська Італія та Японська Імперія) та антигітлерівської коаліції У війні взяло участь понад 60 країн світу. Війна завершилася капітуляцією країн Осі.

Повномасштабна фаза російсько-української війни (24 лютого 2022 — дотепер), 1 576 днів станом на 18 червня

Частина війни Росії проти Україні, в якій РФ з 24 лютого 2022 року відтрито почала вторгнення з власної території та з Білорусі, а також застосовує повний арсенал засобів нападу — повітряних, морських та наземних.

Перша світова війна (28 липня 1914 — 11 листопада 1918), 1 568 днів

Перший глобальний збройний конфлікт, в якому брали участь 38 держав із населенням 1,5 млрд мешканців. Війна тривала між силами Антанти (Франція, Російська імперія та Велика Британія) та Троїстого союзу (Німеччина, Австро-Угорщина, Османська імперія) і їхніми союзниками, який програв у війні.