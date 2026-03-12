З точки зору Росії, війна не може закінчитись, доки в Ужгороді не буде її ракетної армії — Портников

12 березня, 04:46
Наслідки російського удару по Харкову, 7 березня 2026 року (Фото: REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)

Наслідки російського удару по Харкову, 7 березня 2026 року (Фото: REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)

Український журналіст і публіцист Віталій Портников під час розмови в межах Varosh Talks Interview заявив, що війна Росії проти України, з точки зору країни-агресора, закінчиться лише тоді, коли в Ужгороді буде ракетна армія окупантів.

«Метою цієї війни є ракетна армія в Ужгороді. І з точки зору Росії, поки тут не буде ракетної армії, яка чітко покаже Центральній Європі її місце в цьому світі, ця війна не може закінчитися. Коли люди з Центральної Європи дивляться на Ужгород, вони бачать місце, з якого в будь-який момент балістичні ракети підуть на Варшаву, Будапешт, Братиславу чи Берлін, перетворюючи ці міста на руїни», — сказав Портников.

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У вересні 2025 року президент України Володимир Зеленський заявив, що основною метою російського диктатора Володимира Путіна є окупація всієї України.

У грудні 2025 року канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловив впевненість, що у своїй агресивній зовнішній політиці російський диктатор Володимир Путін не обмежиться Україною, бо прагне «фундаментальної зміни кордонів в Європі».

За його словами, російський диктатор зацікавлений у відновленні Радянського Союзу в його колишніх кордонах. Мерц вказав, що це становить «величезну загрозу, зокрема й воєнну, для країн, які колись були частиною цієї імперії».

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Редактор: Анастасія Одінцова

Теги:   Війна Росії проти України Ужгород Віталій Портніков

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