Український журналіст і публіцист Віталій Портников під час розмови в межах Varosh Talks Interview заявив, що війна Росії проти України, з точки зору країни-агресора, закінчиться лише тоді, коли в Ужгороді буде ракетна армія окупантів.

«Метою цієї війни є ракетна армія в Ужгороді. І з точки зору Росії, поки тут не буде ракетної армії, яка чітко покаже Центральній Європі її місце в цьому світі, ця війна не може закінчитися. Коли люди з Центральної Європи дивляться на Ужгород, вони бачать місце, з якого в будь-який момент балістичні ракети підуть на Варшаву, Будапешт, Братиславу чи Берлін, перетворюючи ці міста на руїни», — сказав Портников.

Реклама

У вересні 2025 року президент України Володимир Зеленський заявив, що основною метою російського диктатора Володимира Путіна є окупація всієї України.



У грудні 2025 року канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловив впевненість, що у своїй агресивній зовнішній політиці російський диктатор Володимир Путін не обмежиться Україною, бо прагне «фундаментальної зміни кордонів в Європі».

За його словами, російський диктатор зацікавлений у відновленні Радянського Союзу в його колишніх кордонах. Мерц вказав, що це становить «величезну загрозу, зокрема й воєнну, для країн, які колись були частиною цієї імперії».

Німецькі аналітики очікують, що Росія буде готова напасти на НАТО у 2029 році.

