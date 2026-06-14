Заявлено як український БПЛА Лютий на тлі палаючої нафтобази у Рибінську Ярославської області РФ, 14 червня 2026 року (Фото: Фрагмент фото / Exilenova+ / Telegram)

У міру того як Україна нарощує виробництво безпілотників і ракет, а втрати країни-агресорки Росії збільшуються, ціна війни для Кремля стає дедалі вищою, проте російський диктатор Володимир Путін ще може піти на ескалацію.

Про це оглядач газети The Sunday Times Марк Урбан, аналізуючи зміну ситуації на полі бою та в тилу РФ і задаючись питанням, чи вдалося Україні переломити хід війни.

Автор публікації зазначає, що багато експертів, у тому числі й представники європейських урядів, вважають, що війна Путіна проти України, ймовірно, наближається до вирішального моменту. Зокрема, Урбан звертає увагу на доповідь Найджела Гулд-Девіса, старшого наукового співробітника Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS), який стверджує, що витрати стають надмірними для Росії. На його думку, «Кремлю незабаром доведеться зробити фундаментальний вибір: або радикально посилити свої вимоги до російської економіки та населення, або скоротити свої військові цілі».

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Багато аналітиків скептично ставляться до думки про швидку поразку Путіна, однак, пише Марк Урбан, є відчуття, що дедалі ефективніші операції України та підтримка з боку європейців наближають війну до точки, коли Москва все ж зіткнеться з неприємними дилемами.

Оглядач зазначає, що питання про здатність Кремля продовжувати війну активно обговорюється в західних столицях і ставить запитання, чи змогла Україна переломити хід війни і як саме їй це вдалося.

Так, серед факторів — високі втрати російської окупаційної армії на фронті. Згідно із заявами Києва, Сили оборони України зараз ліквідують більше окупантів, ніж ворог здатний завербувати.

Однак існує різниця між кількістю загиблих або остаточно виведених з ладу та цифрою «втрати» — вона включає в себе багатьох поранених, яких можуть знову відправити на поле бою, пише Урбан.

Втім, експерти припускають, що в найближчі місяці темпи втрат Росії цілком можуть перевищити набір новобранців.

Водночас Україна активно розширює оборонне виробництво. Мова, зокрема, йде про дрони з видом від першої особи.

Минулої весни українці ставили перед собою завдання виробляти 3,5 мільйона дронів на рік, але тепер ця мета подвоїлася.

Ще одним фактором є ситуація з супутниковою системою Starlink —

Україна вжила заходів, щоб припинити її використання окупантами.

У своїй статті Урбан наводить коментар аналітика з БПЛА Фабіана Хінца, який вважає, що відключення Starlink для РФ мало «значний вплив на війну безпілотників в Україні». Тепер, каже аналітик, «Україна має унікальну перевагу», особливо в діапазоні 50−200 кілометрів.

Для Кремля сукупні наслідки глибоких ударів Сил оборони України, втрати армії та постійної гонки озброєнь означають дедалі більші витрати на війну, констатує автор статті.

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Він також наводить коментар капітана Джона Формана, екс-військового аташе Великої Британії в Росії, який вважає, що у російського диктатора ще залишаються варіанти ескалації війни. За словами Формана, Путін «не збирається змінюватися».

Було б нерозумно недооцінювати російського диктатора, однак ціна продовження війни РФ проти України безсумнівно зростає, резюмує Марк Урбан.

У лютому головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що у 2025 році втрати російської армії вперше перевищили кількість новобранців, яких вдалося мобілізувати.

5 червня російський диктатор Володимир Путін під час виступу на Петербурзькому міжнародному економічному форумі відхилив пропозицію президента Зеленського провести переговори про припинення війни на рівні лідерів і підтвердив бажання досягти своїх військових цілей в Україні.

Зокрема, російський диктатор заявив, що російські війська захопили «дві тисячі чотириста сорок тисяч квадратних кілометрів» (ймовірно, це означає 2440 квадратних кілометрів, а не 2,4 мільйона квадратних кілометрів, що є площею набагато більшою, ніж Україна). Водночас аналітики Інституту вивчення війни (ISW) констатували, що українські війська звільнили більше території, ніж російська армія окупувала у квітні та травні, що свідчить про зниження бойових показників РФ.

Згідно з даними Генерального штабу ЗСУ на ранок 14 червня, за минулу добу армія РФ втратила приблизно 1440 військовослужбовців. З 24 лютого 2022 року по 14 червня 2026 року загальні втрати окупантів склали орієнтовно 1 382 870 осіб.