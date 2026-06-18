«Вражає те, що Україна робить у війні». Пісторіус пояснив, чому Путін «зайшов у глухий кут» у своїй агресії

Як підкреслив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус, «Німеччина повинна вчитися в України», а партнерство між країнами вже давно стало двостороннім (Фото: REUTERS/Christian Mang)

Про це 18 червня заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус на 35-му засіданні Контактної групи з питань оборони України (у форматі Рамштайна), пише агентство Інтерфакс-Україна.

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«Поки російський наступ втрачає силу, ваші війська зберігають свою динаміку на полі бою. Те, як Україна переносить війну туди, звідки вона почалася, справді вражає. Це не випадковість. Підтримка в рамках операції Рамштайн відіграла вирішальну роль», — сказав чиновник.

Пісторіус, зокрема, наголосив, що Німеччина з самого початку підтримує новий план військової кампанії України та всебічно сприяє нарощуванню значного потенціалу, а також запевнив, що офіційний Берлін і надалі продовжуватиме це робити.

Окремо чиновник наголосив, що «Німеччина має вчитися в України», а партнерство між країнами вже давно стало двостороннім.

«Путін зайшов у глухий кут. Його незаконне вторгнення в Україну продовжує завдавати величезних втрат його військам. Кремль більше не може приховувати негативні наслідки цієї війни проти України. Ці наслідки дедалі гостріше відчуває російське населення», — заявив міністр оборони ФРН і додав, що 35-те засідання у форматі Рамштайн відбувається в «критичний момент».

Як підкреслив Пісторіус, президент України Володимир Зеленський раніше висував пропозицію про прямі переговори, але Кремль віддає перевагу подальшій ескалації, а не діалогу.

«Ця ескалація спрямована насамперед проти України, але також і проти наших партнерів по НАТО на східному фланзі. Це відчайдушна спроба Путіна відвернути увагу від своїх провалів на полі бою. Ми не повинні дозволити, щоб це збило нас з курсу. Наша підтримка України дає результати, і ми маємо рішуче продовжувати її. Лише так Україна зможе зберегти й ще більше посилити свою динаміку на полі бою», — підсумував він.

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Переговори про припинення війни в Україні — що відомо

П’ять умов для досягнення справедливого та міцного миру були сформульовані 7 червня в Лондоні під час зустрічі президента України Володимира Зеленського з лідерами Великої Британії (Кіром Стармером), Франції (Еммануелем Макроном) та Німеччини (Фрідріхом Мерцем) у форматі E3 + Україна.

Учасники формату E3 чітко наголосили, що Європа як незмінний союзник Києва має відігравати ключову роль у будь-якому майбутньому врегулюванні.

У Кремлі на спільну європейську ініціативу відреагували традиційною критикою. 8 червня прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков назвав озвучені лідерами Великої Британії, Франції та Німеччини умови «непослідовними» та заявив, що Москві «важко уявити» переговори на такій основі.

15 червня Трамп заявив, що після врегулювання ситуації навколо Ірану має намір приділити більше уваги завершенню війни РФ проти України. За його словами, і Зеленський, і Путін готові до можливих переговорів.

17 червня у підсумковій заяві лідерів країн Великої сімки (G7), опублікованій за результатами саміту у Франції, повідомлялося — було досягнуто домовленість про введення нових санкцій проти РФ — зокрема, проти російського газу та нафти.

«Ми зобов’язуємося чинити тиск на військову економіку Росії. У цьому контексті ми посилимо наші санкції, включаючи заходи проти нафтогазового сектору. Ми вважаємо, що зараз настав відповідний момент для вжиття додаткових заходів, оскільки президент Трамп досяг угоди, яку ми підтримуємо, щодо відновлення судноплавства в Ормузькій протоці», — йдеться в документі.