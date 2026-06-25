Макрон заявив, що США більше не є нейтральними посередниками у війні РФ проти України

За словами президента Еммануеля Макрона, європейським лідерам на саміті G7 у Франції вдалося знайти точки дотику з владою США (Фото: Ludovic Marin/Pool via REUTERS)

США більше не є нейтральними посередниками у війні РФ проти України .

Про це 25 червня під час спільної пресконференції з прем'єр-міністеркою Італії Джордже Мелоні заявив президент Франції Еммануель Макрон.

«…Щодо України Сполучені Штати (на саміті G7 у Франції — ред.) вперше підтримали текст, у якому вони більше не виступають у ролі нейтральних посередників, а разом з нами відстоюють територіальну цілісність України, надають військову та енергетичну підтримку й підтримують санкції проти Росії», — сказав він.

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За словами президента Макрона, європейським лідерам на саміті G7 вдалося знайти точки дотику з владою США.

«Також щодо Близького Сходу ми знайшли точки дотику — від Ормузької протоки до Лівану, включно з ядерною проблемою, а також питання рідкісноземельних елементів та критично важливих сировинних ресурсів, про які вже говорилося під час італійського головування. Ми підписали документ, що передбачає 200 проєктів та 60 мільйонів спільних інвестицій, що знову свідчить про зближення позицій європейських та американських партнерів, але, ймовірно, нас знову чекають перипетії», — підсумував він.

Зміна позиції Трампа щодо України — що відомо

15 червня президент США Дональд Трамп у кулуарах саміту G7 заявив, що планує зосередитися на війні в Україні.

«Тепер, коли з Іраном покінчено, ми зосередимося на цьому», — сказав він.

23 червня видання The Kyiv Independent з посиланням на високопоставленого українського чиновника повідомило, що президент США Дональд Трамп у приватному порядку порадив президенту України Володимиру Зеленському діяти «сміливіше» щодо РФ.

Україна тепер вважає, що заручилася підтримкою Білого дому для кампанії, спрямованої на примушення Росії до конструктивних переговорів, писало видання, посилаючись на слова джерела.

При цьому американські офіційні особи не підтвердили, чи підтримує Трамп прямі удари України по території РФ, але додали, що американський президент вважає силу ключовим фактором.

«Президент (Трамп — ред.) вірить у мир, якого можна досягти силою», — заявив один високопоставлений американський чиновник виданню.

Того ж дня газета Financial Times писала, що Трамп під час саміту G7 був «надзвичайно вражений і захоплений» нещодавньою кампанією далекобійних ударів України по Росії.

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За даними двох джерел видання, він також погодився посилити санкції проти російського енергетичного сектору.

Високопоставлені українські чиновники повідомили FT, що бачать ознаки того, що Трамп стає більш схильним до посилення підтримки Києва і, можливо, буде більш схильним здійснювати тиск на Росію.