«Ми готові допомогти». Зеленський обговорив зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії безпекову ситуацію на Близькому Сході

Володимир Зеленський заявив, що Україна готова допомогти збивати шахеди, але також розраховує на допомогу (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Президент України Володимир Зеленський 7 березня обговорив зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммедом бін Салманом Аль Саудом безпекову ситуацію на Близькому Сході та в районі Перської затоки.

Про це Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі.

За його словами, вони зі спадкоємним принцем говорили, зокрема, про виклики, які існують, і протидію загрозам з боку іранського режиму.

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«Українці вже роками борються проти шахедів, і всі визнають, що такого досвіду немає в жодної іншої країни світу. Ми готові допомогти й розраховуємо, що наш народ теж отримає необхідну підтримку. Захист життя має бути спільним пріоритетом, і дуже важливо координуватися заради безпеки і в Європі, і на Близькому Сході», — заявив президент України.

Зеленський додав, що темами обговорення також стали поглиблення двосторонньої співпраці та «проєкти, які можемо реалізувати разом».

Допомога України у збитті Іранських шахедів на Близькому Сході - що відомо

5 березня агентство Reuters повідомило, що США запросили допомогу в захисті своїх баз і солдатів у деяких країнах Близького Сходу і президент України Володимир Зеленський дав відповідне доручення українським військовим. Співрозмовник агентства також зазначив, що українці почнуть роботу вже «у найближчі кілька днів».



3 березня президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна допомагатиме ОАЕ і Катару на тлі іранських ракетних та дронових атак по країнах Перської затоки, а також готова обміняти дрони-перехоплювачі, які здатні збивати шахеди, на ракети Patriot.

4 березня Зеленський заявив, що доручив міністру закордонних справ, міністру оборони, секретарю РНБО, а також військовим командуванням та розвідці розробити варіанти підтримки країн Близького Сходу так, щоб це не послабило захист України.

Кореспондент видання Financial Times Крістофер Міллер із посиланням на джерела повідомив, що Київ веде переговори зі Сполученими Штатами та кількома країнами Перської затоки щодо відтворення української мережі акустичного виявлення для протидії іранським ударним БпЛА.

Зокрема, США та країни Перської затоки обговорюють з Україною її систему виявлення безпілотників Sky Fortress. Однак перемовини розширилися і охоплюють інші інновації воєнного часу.

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7 березня агентство Reuters повідомило, що українські виробники дешевих безпілотників-перехоплювачів, призначених для знищення ворожих дронів, заявляють про свою спроможність експортувати свою продукцію у великих обсягах на тлі запитів зі Сполучених Штатів та Близького Сходу, спричинених війною в Ірані.

Зокрема, великий виробник безпілотників SkyFall, серед продукції якого є дрони-перехоплювачі, заявив, що його потужності перевищили можливості й потреби України, і компанія готова експортувати.

SkyFall стверджує, що їхній перехоплювач P1-SUN збив понад 1500 шахедів та 1000 інших безпілотників від моменту початку експлуатації чотири місяці тому.



Компанія підрахувала, що може виробляти до 50 тисяч дронів-перехоплювачів на місяць та експортувати від 5 тисяч до 10 тисяч, не завдаючи шкоди потребам України, зазначило агентство.



SkyFall має власну академію, яка пропонує тритижневий курс для нових пілотів. Компанія заявила, що готова направити інструкторів за кордон, якщо уряд України дозволить їй продавати дрони іншим країнам.



Крім того, у SkyFall розповіли, що розробили можливості дистанційного управління своїми дронами, що означає, що ними потенційно можна буде керувати в Перській затоці з екрана в Україні.