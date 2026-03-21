На тлі війни США проти Ірану. В ЄС закликали якнайшвидше заповнити газові сховища через ризик зростання цін

В ЄС попередили про можливий стрибок цін і закликали швидше наповнювати газові сховища (Фото: REUTERS/Hannibal Hanschke)

У ЄС закликали країни-члени завчасно наповнювати газові сховища через ризик зростання цін влітку і конкуренцію на ринку на тлі війни США проти Ірану.

Про це у суботу, 21 березня, пише Bloomberg.

У листі, з яким ознайомилось агентство, єврокомісар з енергетики Дан Йоргенсен порадив урядам активніше використовувати гнучкі можливості, передбачені законодавством ЄС.

Реклама

Виконати вимоги щодо запасів газу необхідно до 1 грудня, йдеться в документі.

За словами Йоргенсена, наразі енергетична безпека ЄС залишається відносно стабільною, оскільки залежність від постачань із цього регіону невисока, а частина зрідженого газу вже була доставлена через Ормузьку протоку до початку конфлікту.

«Проте, оскільки ЄС імпортує більше енергоносіїв, ніж експортує, високі та нестабільні світові ціни через конфлікт можуть вплинути на обсяги закачування газу в сховища», — наголосив він.

19 березня повідомлялось, що Іран двічі менш ніж за 12 годин атакував ракетами промислову зону Ras Laffan у Катарі — один із найбільших у світі центрів зрідження природного газу, що спричинило масштабні пошкодження та пожежі на об'єкті.

Катар оголосив персонами нон ґрата військового та безпекового аташе посольства Ірану, а також їхній персонал після удару по промисловому місту Рас-Лаффан.

Згідно з даними аналітичної платформи Kpler, 2025 року Європа отримувала від Катару 7% усіх поставок скрапленого природного газу (СПГ).

2 березня в корпорації QatarEnergy офіційно підтвердили припинення виробництва СПГ і супутніх продуктів на своїх комплексах у містах Рас-Лаффан і Месаїд.

Також повідомлялося, що 2025 року QatarEnergy відвантажила 80,97 млн тонн ЗПГ, її виробнича потужність становить до 142 млн тонн на рік. За оцінками трейдерів, компанія поставляє 90−95% газу за довгостроковими контрактами і 5−10% за спотовими. Найбільшими інвесторами в QatarEnergy є світові енергетичні гіганти Exxon Mobil, Shell, TotalEnergies, Eni, Conoco.

Раніше повідомлялося, що Ізраїль і США заявили про атаки по Ірану — операції під назвою Рик лева (Ізраїль) і Епічна лють (США) 28 лютого. У відповідь на атаку Іран запустив балістичні ракети по Ізраїлю. Також іранські ракети і дрони атакували військові бази США в Катарі, ОАЕ, Бахрейні, Кувейті, Саудівській Аравії та Йорданії.

