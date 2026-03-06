Свіжих продуктів у Дубаї залишилося всього на десять днів через війну в Ірані — ЗМІ

Світові логістичні ланцюги зазнали серйозного удару через загострення конфлікту між Іраном і країнами Близького Сходу . Зокрема, Дубай уже відчуває ці наслідки.

Про це заявив гендиректор логістичного гіганта Kühne+Nagel Штефан Пауль, повідомляє Heute.

«У Дубаї, наприклад, свіжих продуктів вистачить лише приблизно на десять днів», — попереджає Пауль.

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У матеріалі йдеться, що запаси деяких продуктів можуть скоро скоротитися. Особливо це стосується свіжих овочів і фруктів, які мають короткий термін зберігання і потребують регулярних поставок.

Також уточнюється, що війна проти Ірану чинить серйозний вплив на постачання продуктів. Зокрема, відсутні близько 18% світової потужності авіаперевезень вантажів. Також постраждали морські перевезення.

Особливо критична ситуація може стати для свіжих продуктів, таких, як овочі або фрукти, адже багато країн регіону дуже залежать від імпорту.

Теоретично перевезення суходолом із Саудівської Аравії можливі. Однак, за словами Пауля, наявних потужностей навряд чи вистачить, щоб замінити вантаж хоч одного контейнеровоза.

28 лютого після старту операції США та Ізраїлю проти Ірану й убивства високопосадовців країни Тегеран запустив ракети та дрони на Ізраїль, а потім — на країни Перської затоки: про численні вибухи повідомлялося в Дубаї, Абу-Дабі (ОАЕ) та Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). Також Іран атакував американські військові бази в Катарі, Бахрейні, Кувейті, Йорданії тощо.

В ОАЕ заявляли про іранську атаку сотнями ракет і дронів, було пошкоджено аеропорти, порт Джебель-Алі, один із шахедів ударив по розкішному готелю на острові Пальма Джумейра в Дубаї, під атакою опинилися й американські представництва. Фіксували масштабні пожежі на нафтових об'єктах ОАЕ. Влада країни почала термінову евакуацію туристів.

3 березня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом ОАЕ Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном і запропонував країнам Перської затоки допомогу, команди вже опрацьовують це питання.