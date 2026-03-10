Віткофф заявив, що вірить на слово росіянам, які заперечили обмін розвідувальною інформацією з Іраном
Спецпосланець президента США Стів Віткофф заявив, що росіянам можна довіряти (Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein)
Спеціальний посланець США Стів Віткофф заявив, що Росія заперечила обмін розвідувальними даними з Іраном щодо локацій американських військових об'єктів на Близькому Сході.
Про це Віткофф сказав \у інтерв'ю CNBC у вівторок, 10 березня.
Зокрема він сказав, що він сам та зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер — ще один посередник щодо питань України та Близького Сходу — «незалежно один від одного» мали телефонні розмови з помічником очільника РФ Володимира Путіна з питань зовнішньої політики Юрієм Ушаковим, і Ушаков нібито говорив їм «одне й те саме».
Стів Віткофф заявив, що і раніше, під час телефонної розмови Трампа і Путіна, РФ запевнювала, що не ділиться розвідданими з Іраном.
«Можемо повірити їм [росіянам] на слово, — підсумував Віткофф. — Сподіватимемося, що вони дійсно не діляться».
9 березня президент США Дональд Трамп повідомив, що провів «дуже хорошу розмову» з російським диктатором Володимиром Путіним про війну в Україні та конфлікт на Близькому Сході.
8 березня міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі відкинув заклики до перемир’я зі США та Ізраїлем і заявив, що Іран підтримує Росія. Співпраця Москви і Тегерану триває давно і «не є секретом», наголосив тоді Арагчі.
28 лютого розпочалася спільна операція США та Ізраїлю проти іранського режиму. Внаслідок авіаударів був ліквідований верховний лідер Ірану, аятола Алі Хаменеї. Згодом його наступником був обраний його син Моджтаба Хаменеї.
У відповідь на авіаудари Іран запустив балістичні ракети по самому Ізраїлю, а також по країнах Перської затоки — Катару, ОАЕ, Бахрейну, Кувейту, Саудівській Аравії та Йорданії.
6 березня президент США Дональд Трамп заявив, що з Іраном не укладатимуть жодної угоди, адже Вашингтон вимагає лише безумовної капітуляції Тегерану.
10 березня міністр оборони США Піт Геґсет анонсував найпотужніший удар по Ірану за весь час військової операції.