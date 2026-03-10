Віткофф заявив, що вірить на слово росіянам, які заперечили обмін розвідувальною інформацією з Іраном

Спеціальний посланець США Стів Віткофф заявив, що Росія заперечила обмін розвідувальними даними з Іраном щодо локацій американських військових об'єктів на Близькому Сході.

Про це Віткофф сказав \у інтерв'ю CNBC у вівторок, 10 березня.

Зокрема він сказав, що він сам та зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер — ще один посередник щодо питань України та Близького Сходу — «незалежно один від одного» мали телефонні розмови з помічником очільника РФ Володимира Путіна з питань зовнішньої політики Юрієм Ушаковим, і Ушаков нібито говорив їм «одне й те саме».

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Стів Віткофф заявив, що і раніше, під час телефонної розмови Трампа і Путіна, РФ запевнювала, що не ділиться розвідданими з Іраном.

«Можемо повірити їм [росіянам] на слово, — підсумував Віткофф. — Сподіватимемося, що вони дійсно не діляться».

9 березня президент США Дональд Трамп повідомив, що провів «дуже хорошу розмову» з російським диктатором Володимиром Путіним про війну в Україні та конфлікт на Близькому Сході.

8 березня міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі відкинув заклики до перемир’я зі США та Ізраїлем і заявив, що Іран підтримує Росія. Співпраця Москви і Тегерану триває давно і «не є секретом», наголосив тоді Арагчі.

Інфографіка: NV

28 лютого розпочалася спільна операція США та Ізраїлю проти іранського режиму. Внаслідок авіаударів був ліквідований верховний лідер Ірану, аятола Алі Хаменеї. Згодом його наступником був обраний його син Моджтаба Хаменеї.

У відповідь на авіаудари Іран запустив балістичні ракети по самому Ізраїлю, а також по країнах Перської затоки — Катару, ОАЕ, Бахрейну, Кувейту, Саудівській Аравії та Йорданії.

6 березня президент США Дональд Трамп заявив, що з Іраном не укладатимуть жодної угоди, адже Вашингтон вимагає лише безумовної капітуляції Тегерану.

10 березня міністр оборони США Піт Геґсет анонсував найпотужніший удар по Ірану за весь час військової операції.

