«Весь світ приїхав до нас». Директор Української ради зброярів про попит на українські засоби ППО на тлі війни з Іраном

Виконавчий директор Української ради зброярів Ігор Федірко в ефірі Radio NV розповів про попит на українські засоби протиповітряної оборони на тлі війни Ізраїля та США з Іраном.

«Як я також сказав делегації з МВФ: життя перевернулося. Ми ходили з вами останні роки всією Європою, світом і просили, благали закрити нам небо. Зараз цей весь світ приїхав до нас і в прямому сенсі з перших днів війни в Ірані, вже з суботи багато міжнародних делегацій, наших партнерів приїхали в Україну просити зворотнього — допомогти їм вирішити іранську проблему, хоча б закрити небо над Аравійським півостровом», — заявив Федірко в інтерв'ю Radio NV.

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Він наголосив, що переговори про це з Україною «точилися в прямому сенсі кожного дня і кожної години», оскільки приїхало «дуже багато делегацій».

«Я навіть не уявляю, який тиск чинився, зокрема, на президента, на людей, які ухвалюють рішення. Ми, як індустрія, були готові. Ми заявляємо це і заявляли раніше, що ми зараз виготовляємо втричі більше, ніж може наша країна купити. Це торкається, зокрема, і засобів інтерсепторів, тобто перехоплювачів, як і для розвідувальної авіації, так і для антишахедної [протидії]», — зазначив голова Української ради зброярів, додавши, що рішення такого рівня ухвалюються виключно вищим політичним керівництвом.

5 березня Зеленський повідомляв, що Україна отримала запит від США стосовно допомоги в захисті від шахедів на Близькому Сході після початку війни в Ірані. Він зазначив, що доручив надати необхідні засоби, а також забезпечити присутність українських спеціалістів.

10 березня глава держави повідомив, що направив три команди експертів та дрони-перехлплювачі для боротьби з іранськими БпЛА у Катар, ОАЕ та Саудівську Аравію. Вони мали прибути на Близький Схід цього тижня.

11 березня Зеленський заявив, що після того, як США звернулися з проханням допомогти захистити американські військові бази на Близькому Сході від іранських дронів, Україна має «козирі».

Раніше президент США Дональд Трамп неодноразово казав, що Володимир Зеленський не має «козирів» у переговорах з Росією та має укласти мирну угоду з диктатором Володимиром Путіним.

