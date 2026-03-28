На борту американського десантного корабля близько 3500 моряків і морських піхотинців (Фото: U.S. Central Command via X)

27 березня, американські морпіхи прибули на Близький Схід на десантному кораблі, всього на борту близько 3500 моряків і морських піхотинців.

Про це повідомило на своїй сторінці у соцмережі X Центральне командування США на Близькому Сході, опублікувавши відповідні фото.

Фото: U.S. Central Command via X

Фото: U.S. Central Command via X

Фото: U.S. Central Command via X

«Моряки і морські піхотинці США на борту десантного корабля USS Tripoli (LHA 7) прибули в зону відповідальності Центрального командування США 27 березня», — сказано в повідомленні.

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Зазначається, що цей корабель класу Америка є флагманом десантної групи Tripoli 31-го експедиційного корпусу морської піхоти.

Судно налічує близько 3500 моряків і морських піхотинців, а також має транспортну та ударну авіацію, десантні і тактичні засоби.

Війна США проти Ірану — останні новини

27 березня The Wall Street Journal, посилаючись на представників Міністерства оборони, повідомив, що Пентагон розглядає можливість відправити до 10 тисяч американських військових на Близький Схід.

Вони можуть приєднатися до приблизно 5 тисяч морських піхотинців і тисяч десантників 82-ї повітряно-десантної дивізії, яких уже раніше направили до регіону, говорилося у статті.

28 березня агентство Reuters писало, що президент США Дональд Трамп через місяць після початку воєнної операції в Ірані опинився перед складним вибором: укласти потенційно недосконалу угоду та завершити війну, або ж ризикнути ескалацією, що може призвести до затяжного конфлікту, який загрожує його президентству.

За словами джерела в Білому домі, Трамп висловив бажання уникнути «вічної війни» і знайти рішення через переговори. Він закликав своїх радників наголосити, що бойові дії триватимуть від чотирьох до шести тижнів, хоча ці терміни вже виглядають «нереалістичними», додало джерело.

Водночас Трамп погрожував значною воєнною ескалацією у випадку провалу переговорів з Іраном.

Видання зазначає, що найбільша помилка Трампа полягала в недооцінці масштабу іранської відплати.

Усвідомлюючи ризики, Трамп посилює військову присутність у регіоні, направляючи тисячі додаткових військ і погрожуючи Ірану посиленням тиску, що включає можливе введення наземних сил, якщо Тегеран не виконає його вимоги, пише Reuters.

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Аналітики вважають, що демонстрація військової сили може бути спробою створити важелі тиску для отримання поступок від Ірану, проте вона також несе ризик втягнення США в затяжний конфлікт. Введення наземних військ на територію Ірану, імовірно, викличе негативну реакцію серед багатьох американських виборців, додає агентство.

Інший можливий сценарій, за словами експертів, передбачає фінальний масований авіаудар в рамках операції Епічна лють, спрямований на підрив військового потенціалу та ядерних об'єктів Ірану. Після цього Трамп може оголосити про перемогу та заявити, що цілі війни досягнуті. Однак, пише Reuters, така заява буде виглядати сумнівною, поки життєво важлива Ормузька протока не буде повністю відкрита, що Іран наразі відмовляється допустити.