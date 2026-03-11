Іран все ще здатний виробляти шахеди, хоча і в меншій кількості (Фото: REUTERS / Roman Petushkov)

Здатність Ірану виробляти безпілотники Shahed-136 зменшилася через авіаудари США та Ізраїлю . Проте повністю виробництво не зупинилось, а певна кількість запасів ще залишається.

Про це повідомило Bloomberg у середу, 11 березня.

США та Ізраїль поставили в пріоритет удари по іранських об'єктах виробництва зброї. Організацію і координацію для великомасштабного виробництва дійсно вдалося порушити, але, за словами співрозмовників видання, Іран все ще здатний виробляти шахеди, хоча і в меншій кількості.

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«Оскільки [єменські] хусити виробляють безпілотники просто під бомбардуваннями, можна припустити, що і іранці можуть це зробити, хоча й не такими самими темпами, оскільки об'єкти доводиться розосереджувати, а замість використовувати імпровізовані майстерні», — сказав Сід Каушал, старший науковий співробітник Королівського об'єднаного інституту військових сил у Великій Британії.

Джерела Bloomberg також повідомили, що шахеди можуть вироблятися і на неспеціалізованих потужностях — наприклад, на підприємстві з ремонту швидкісних катерів. А для запуску Shahed достатньо пускової установки на транспортному засобі розміром з позашляховик або пікап.

До того ж, безпілотники виробляти значно простіше і дешевше. Видання зауважує, що Іран, який до початку операції США та Ізраїлю мав арсенал до 2500 балістичних ракет і наразі випустив їх вже близько 700, виробляти ракети тепер практично не здатний — через складність виробництва та брак необхідних матеріалів.

За оцінками Bloomberg, Ізраїль, з його багаторівневими системами протиповітряної та протиракетної оборони, поки що виявився ефективнішим за США у збиванні шахедів та подібної зброї. Зокрема ізраїльські військові використовують для цього не такі дороги системи, як Штати та їхні партнери в Перській затоці. На користь Ізраїлю грає і відстань — країна на має спільного кордону з Іраном, і іранському шахеду доволі складно навіть долетіти до ізраїльської території.

Інфографіка: NV

28 лютого розпочалася спільна операція США та Ізраїлю проти іранського режиму. Внаслідок авіаударів був ліквідований верховний лідер Ірану, аятола Алі Хаменеї.

У відповідь Іран запустив балістичні ракети по Ізраїлю, а також по Катару, ОАЕ, Бахрейну, Кувейту, Саудівській Аравії та Йорданії. Були зафіксовані атаки на військові бази Сполучених Штатів.

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8 березня іранські державні медіа повідомили, що наступником ліквідованого Алі Хаменеї на посаді верховного лідеру Ісламської Республіки став його син Моджтаба Хаменеї.

11 березня президент США Дональд Трамп заявив, що війна з Іраном скоро закінчиться, тому що там, за його словами, «практично не залишилося цілей для ураження».

Проте ізраїльські міністри та представники служб безпеки вважають, що падіння режиму в Ірані може взяти до цілого року, навіть якщо військова кампанія США та Ізраїлю завершиться раніше.