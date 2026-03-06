Війна проти Ірану триватиме ще кілька тижнів (Фото: Mandel Ngan/Pool via REUTERS)

Державний секретар США Марко Рубіо заявив міністрам закордонних справ країн Перської затоки, що війна проти Ірану триватиме ще кілька тижнів. Про це повідомляє Axios з посиланням на джерела.

Зазначається, що Рубіо розповів міністрам, що наразі основна увага військових зосереджена на іранських ракетних установках, складах та заводах. Він запевнив посадовців, що метою США не є зміна режиму.

Реклама

Водночас, за даними джерел, він дав зрозуміти: Вашингтон хоче, щоб країною керували інші люди.

Рубіо додав, що зараз США не ведуть жодного діалогу з Тегераном, оскільки будь-які переговори на даному етапі підірвали б виконання поточних військових завдань.

Axios пише, що удари США та Ізраїлю тривають сьомий день поспіль. Іран та його проксі — Хезболла в Лівані та шиїтські угруповання в Іраку — продовжують запускати ракети та дрони по американських базах, Ізраїлю та країнах Перської затоки.

Проте темпи та масштаби іранських атак суттєво знизилися. Адмірал Бред Купер заявив, що іранські ракетні атаки скоротилися на 90% порівняно з першим днем війни.

США та Ізраїль заявили, що станом на 6 березня знищено 60% ракетних установок та запасів Ірану.

Операція США та Ізраїлю проти Ірану

28 лютого Ізраїль і США заявили про атаки по Ірану — операції під назвою Рев лева (Ізраїль) та Епічна лють (США).

У Тегерані та низці інших великих міст Ірану прогриміли численні вибухи. Згодом Армія оборони Ізраїлю підтвердила, що 86-річний аятола Алі Хаменеї загинувв результаті атаки у своїй резиденції, яка була повністю зруйнована. Також було підтверджено смерть головнокомандувача Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Мохаммеда Пакпура. За даними агентства IRNA, під час атаки було ліквідовано і головного радника з питань безпеки верховного лідера Ірану Алі Шамхані.

У відповідь на атаку Іран запустив балістичні ракети по Ізраїлю. Також іранські ракети та дрони атакували військові бази США у Катарі, ОАЕ, Бахрейні, Кувейті, Саудівській Аравії і Йорданії. Зокрема про численні вибухи повідомлялося у Дубаї, Абу-Дабі та Ер-Ріяді. Ізраїль у відповідь атакував об'єкти Хезболли в Лівані.

Реклама:

1 березня президент США Дональд Трамп заявив, що лідери Ірану хочуть відновити переговори, і він на це погодився, але не уточнив строки. За оцінками Білого дому, внаслідок операції Епічна лють було ліквідовано 48 керівників іранського режиму.

Інфографіка: NV

За словами Трампа, війна США з Іраном триватиме близько чотирьох тижнів. Як зазначили у Збройних силах США, під час операції проти Ірану загинули чотири американські військові.

Представник ліквідованого аятоли в Раді національної безпеки Ірану Алі Ларіджані 2 березня заявив, що Іран не буде вести переговорів зі США.