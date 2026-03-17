Трамп обурився відмовою НАТО долучитись до операції проти Ірану і заявив, що «ніколи не потребував» допомоги

Американський президент Дональд Трамп заявив, що Сполученим Штатам не потрібна допомога союзників по НАТО у війні проти іранського режиму. Про це він написав у соцмережі Truth Social у вівторок, 17 березня.

Він поскаржився, що більшість союзників відмовилась брати участь у військовій операції проти Ірану попри те, що вони погоджуються з діями США. За словами Трампа, він завжди знав, що НАТО «ніколи не допоможе США».

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«Однак я не здивований їхніми діями, оскільки завжди вважав НАТО, на яке ми витрачаємо сотні мільярдів доларів щороку на захист цих самих країн, вулицею з одностороннім рухом — ми захищатимемо їх, але вони нічого не робитимуть для нас, зокрема, у скрутний час», — написав Трамп.

Він заявив, що США досягли військового успіху в Ірані, знищивши збройні сили країни та лідерів режиму, тому не потребують допомоги.

«Через те, що ми досягли такого військового успіху, ми більше не „потребуємо“ і не бажаємо допомоги країн НАТО — ми ніколи цього не потребували… Насправді, кажучи як президент Сполучених Штатів Америки, безперечно найпотужнішої країни у світі, ми не потребуємо допомоги ні від кого!» — заявив Трамп.

17 березня президент Франції Еммануель Макрон заявив, що його країна не братиме участі в операціях з розблокування Ормузької протоки. Водночас він запевнив, що Франція буде готова долучитися до місій супроводу кораблів, коли ситуація на Близькому Сході «заспокоїться».

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер також відмовив Трампу у відправці військових кораблів до Ормузької протоки. Згодом відмовою відповіла й Німеччина.

14 березня президент США висловив сподівання, що кілька країн відправлять свої кораблі до Ормузької протоки для забезпечення її розблокування. Згодом він розкритикував союзників за відмову допомогти.

Висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас в інтерв'ю агентству Reuters заявила, що багато європейців намагалися переконати США та Ізраїль не розпочинати війну проти Ірану. Вона зазначила, що Євросоюз залишається союзником США. Однак останнім часом об'єднання не зовсім розуміє кроки Вашингтону.

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Війна в Ірані

28 лютого розпочалася спільна операція США та Ізраїлю проти іранського режиму. Унаслідок авіаударів було ліквідовано аятолу Алі Хаменеї. У відповідь Іран запустив балістичні ракети по Ізраїлю, а також по Катару, ОАЕ, Бахрейну, Кувейту, Саудівській Аравії та Йорданії. Були зафіксовані атаки на військові бази Сполучених Штатів.

13 березня видання The Wall Street Journal написало, що, попри заклики радників припинити спецоперацію, Трамп планує продовжувати удари по Ірану та його союзниках. Тоді ж президент США заявляв, що американські військові завдали «одного з найпотужніших ударів в історії Близького Сходу» по військових об'єктах на іранському острові Харг.

Трамп стверджував, що внаслідок спецоперації Іран «повністю розгромлений». За словами очільника Білого дому, Тегеран прагне укласти угоду, однак він на неї не погодиться.

Під час інтерв'ю для NBC News Трамп пояснив, що не готовий на цьому етапі укласти угоду про припинення війни проти Ірану, бо «умови поки що недостатньо хороші».

16 березня президент Трамп заявив під час спілкування з журналістами на борту літака Air Force On, що він ще не готовий оголосити перемогу у війні з Іраном — попри свої попередні заяви, що «США завдали країні нищівної поразки у військовому та економічному плані».