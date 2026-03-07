«Через погану поведінку». Трамп заявив про «дуже серйозний удар» по Ірану сьогодні та пригрозив атакувати нові цілі

Президент США Дональд Трамп у суботу, 7 березня, заявив, що сьогодні по Ірану буде завдано «дуже сильного удару».

Про це він написав у своєму Truth Social.

За його словами, зараз розглядається можливість атак на нові цілі Ірану.

«Через погану поведінку Ірану зараз серйозно розглядається можливість повного знищення та неминучої смерті для районів і груп людей, які до цього моменту навіть не розглядалися як цілі для ударів», — заявив Трамп.

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Також Трамп згадав виступ президента Ірану Масуда Пезешкіана, у якому той перепросив і пообіцяв сусіднім країнам Близького Сходу більше не обстрілювати їх.

Американський президент вважає, що ця обіцянка була дана лише через постійні атаки з боку США та Ізраїлю.

«Іран більше не є „хуліганом Близького Сходу“, натомість він є „невдахою Близького Сходу“ і буде ним протягом багатьох десятиліть, доки не здасться або, що більш імовірно, повністю не розвалиться!» — заявив Трамп.

Інфографіка: NV

Операція США та Ізраїлю проти Ірану

Спільна операція США та Ізраїлю проти Ірану триває з 28 лютого. Країни атакують Тегеран та інші великі міста Ірану. 86-річний аятола Алі Хаменеї загинув унаслідок атаки у своїй резиденції у перший день операції.

У відповідь на атаки Іран запустив балістичні ракети по Ізраїлю. Також іранські ракети та дрони атакували військові бази США в Катарі, ОАЕ, Бахрейні, Кувейті, Саудівській Аравії та Йорданії. Зокрема про численні вибухи повідомлялося в Дубаї, Абу-Дабі та Ер-Ріяді.

За словами президента США Дональда Трампа, війна США з Іраном триватиме близько чотирьох тижнів.

