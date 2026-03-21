Трамп заявив, що США готові згорнути військову операцію на Близькому Сході після досягнення цілей щодо Ірану

Американський президент Дональд Трамп заявив, що США майже досягли своїх військових цілей у протистоянні Ірану і можуть згорнути спецоперацію.

Про це він повідомив у п’ятницю, 20 березня, у своєму Truth Social.

«Ми дуже близькі до досягнення наших цілей, водночас розглядаємо можливість згортання наших значних військових зусиль на Близькому Сході щодо терористичного режиму Ірану», — зазначив він.

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За його словами, ці цілі включають повне знищення ракетного потенціалу Ірану та пов’язаної інфраструктури, ліквідацію оборонно-промислової бази країни, а також знищення її військово-морських і повітряних сил разом із системами протиповітряної оборони.

Він також наголосив, що США мають намір не допустити наближення Ірану до створення ядерної зброї та залишатися готовими швидко і рішуче реагувати на подібні загрози. Окремо Трамп підкреслив важливість максимального захисту союзників США на Близькому Сході, зокрема Ізраїлю, Саудівської Аравії, Катару, ОАЕ, Бахрейну та Кувейту.

Крім того, він зазначив, що контроль за Ормузькою протокою мають забезпечувати інші країни, які нею користуються, а не США.

«Якщо попросять, ми допоможемо цим країнам у їхніх зусиллях щодо [розблокування] Ормузької протоки, але в цьому не буде потреби після усунення загрози з боку Ірану», — додав Трамп.

19 березня Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія, Нідерланди, Японія та Канада заявили про готовність зробити «свій внесок» у забезпечення безпечного проходу через Ормузьку протоку. У спільній заяві вони не уточнили, яким саме буде цей внесок.

Згодом Італія, Німеччина та Франція зауважили, що готові гарантувати безпеку в Ормузькій протоці лише після припинення вогню.

Президент Фінляндії Александр Стубб пояснював, що США не проконсультувалися із союзниками перед тим, як розпочинати війну з Іраном, тому члени НАТО не висловлюють бажання допомагати Вашингтону з розблокуванням Ормузької протоки.

14 березня президент США висловив сподівання, що кілька країн відправлять свої кораблі в Ормузьку протоку для забезпечення її розблокування. Однак згодом розкритикував союзників за відмову в допомозі.

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Висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас в інтерв'ю агентству Reuters заявила, що багато європейців намагалися переконати США та Ізраїль не починати війну проти Ірану. Вона зазначила, що Євросоюз залишається союзником США, однак останнім часом об'єднання не зовсім розуміє кроки Вашингтона.

