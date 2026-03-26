Трамп вважає, що Іран «дуже хоче» укласти угоду, але «боїться про це сказати»

26 березня, 09:51
Трамп заявив, що Іран прагне домовитися, але боїться про це сказати (Фото: REUTERS/Kevin Lamarque)

Трамп заявив, що Іран прагне домовитися, але боїться про це сказати (Фото: REUTERS/Kevin Lamarque)

Президент США Дональд Трамп у середу, 25 березня, заявив, що Іран «дуже прагне» досягти угоди зі США, але «боїться відкрито про це говорити».

Про це пише CNN.

Під час благодійної вечері на підтримку республіканців у Вашингтоні Трамп заявив, що, «ніхто ніколи не робив того, що ми робимо на Близькому Сході з Іраном».

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«І вони, до речі, ведуть переговори і дуже хочуть досягти угоди, але бояться про це сказати, бо вважають, що їх можуть убити власні люди. Вони також бояться, що їх уб'ємо ми», — додав він.

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23 березня президент США Дональд Трамп повідомляв, що Штати та Іран ведуть переговори про припинення війни і що між сторонами є «важливі точки дотику».

«Ми дуже хочемо укласти угоду. Це має бути хороша угода: більше жодних воєн, жодної ядерної зброї. У них більше не буде ядерної зброї. Вони на це погоджуються. Без цього ніякої угоди не буде», — зазначав Трамп.

24 березня ізраїльське видання Ynet повідомило, що новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї погодився на переговори зі США. Перед цим же Тегеран відкидав заяви про будь-які прямі перемовини з Вашингтоном. Зокрема, МЗС Ірану називало заяви про «продуктивний діалог» неправдою.

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25 березня видання The New York Times з посиланням на дипломатичні джерела повідомило, що Сполучені Штати через Пакистан направили Ірану план із 15 пунктів щодо припинення війни на Близькому Сході.

Джерела видання повідомили, що загальні положення американського плану стосуються іранської програми балістичних ракет і ядерної зброї.

Своєю чергою іранський режим висунув власну пропозицію про припинення вогню — з вимогою військових репарацій і зі збереженням свого суверенітету над Ормузькою протокою.

Редактор: Софія Хушвахтова

Теги:   Дональд Трамп Іран війна США в Ірані Угода США

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