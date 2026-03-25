«Це відбудеться найближчим часом». Спікер Палати представників Джонсон анонсував завершення операції США проти Ірану

25 березня, 21:49
Майк Джонсон заявив, що операція Епічна лють завершується (Фото: REUTERS/Leah Millis)

Майк Джонсон заявив, що операція Епічна лють завершується (Фото: REUTERS/Leah Millis)

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що операція Сполучених Штатів проти Ірану Епічна лють підходить до завершення. Про це повідомляє BBC у середу, 25 березня.

«Я вважаю, що ми завершуємо операцію Епічна лють. Це те, що я думаю. І я вважаю, що це відбудеться найближчим часом і точно за графіком», — заявив Джонсон американським ЗМІ.

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23 березня президент США Дональд Трамп повідомляв, що Штати та Іран ведуть переговори про припинення війни і що між сторонами є «важливі точки дотику».

«Ми дуже хочемо укласти угоду. Це має бути хороша угода: більше жодних воєн, жодної ядерної зброї. У них більше не буде ядерної зброї. Вони на це погоджуються. Без цього ніякої угоди не буде», — зазначав Трамп.

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24 березня ізраїльське видання Ynet повідомило, що новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї погодився на переговори зі США. Перед цим же Тегеран відкидав заяви про будь-які прямі перемовини з Вашингтоном. Зокрема, МЗС Ірану називало заяви про «продуктивний діалог» неправдою.

25 березня видання The New York Times з посиланням на дипломатичні джерела повідомило, що Сполучені Штати через Пакистан направили Ірану план із 15 пунктів щодо припинення війни на Близькому Сході.

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Джерела видання повідомили, що загальні положення американського плану стосуються іранської програми балістичних ракет і ядерної зброї.

Своєю чергою іранський режим висунув власну пропозицію про припинення вогню — з вимогою військових репарацій і зі збереженням свого суверенітету над Ормузькою протокою.

Редактор: Катерина Шпак

Теги:   США Іран війна США в Ірані Майк Джонсон Близький Схід

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