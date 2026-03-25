«Це відбудеться найближчим часом». Спікер Палати представників Джонсон анонсував завершення операції США проти Ірану

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що операція Сполучених Штатів проти Ірану Епічна лють підходить до завершення . Про це повідомляє BBC у середу, 25 березня.

«Я вважаю, що ми завершуємо операцію Епічна лють. Це те, що я думаю. І я вважаю, що це відбудеться найближчим часом і точно за графіком», — заявив Джонсон американським ЗМІ.

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23 березня президент США Дональд Трамп повідомляв, що Штати та Іран ведуть переговори про припинення війни і що між сторонами є «важливі точки дотику».

«Ми дуже хочемо укласти угоду. Це має бути хороша угода: більше жодних воєн, жодної ядерної зброї. У них більше не буде ядерної зброї. Вони на це погоджуються. Без цього ніякої угоди не буде», — зазначав Трамп.

24 березня ізраїльське видання Ynet повідомило, що новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї погодився на переговори зі США. Перед цим же Тегеран відкидав заяви про будь-які прямі перемовини з Вашингтоном. Зокрема, МЗС Ірану називало заяви про «продуктивний діалог» неправдою.

25 березня видання The New York Times з посиланням на дипломатичні джерела повідомило, що Сполучені Штати через Пакистан направили Ірану план із 15 пунктів щодо припинення війни на Близькому Сході.

Джерела видання повідомили, що загальні положення американського плану стосуються іранської програми балістичних ракет і ядерної зброї.

Своєю чергою іранський режим висунув власну пропозицію про припинення вогню — з вимогою військових репарацій і зі збереженням свого суверенітету над Ормузькою протокою.