Секретар Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко в інтерв'ю Radio NV заявив, що навіть якщо війна в Ірані припиниться, попит на зброю у світі значно зросте.

«Можна дискутувати про те, що, навіть якщо війна (проти Ірану — ред.) не затягнеться, це вже буде позначатися на війні в Україні», — зазначив Костенко в ефірі Radio NV.

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За його словами, всі країни наразі побачили, що світовий порядок зруйнований.

«Тепер вже навіть війну нікому не потрібно оголошувати. Якщо ти сильний, ти можеш прийти і брати те, що тобі потрібно. Тому я думаю, що [буде] дефіцит на ринку озброєнь, і пропозиції дуже сильно впадуть, тому що країни почнуть озброюватись», — пояснив нардеп.

Він констатував, що вже зараз можна прогнозувати, що Україна від цього точно не виграє. Костенко додав, що Україна має десь закуповувати частину озброєнь, зокрема високоточні ракети та засоби ППО, ціни на які зростуть.

«Можливо, ми десь виграємо за рахунок експорту якихось озброєнь, це факт. Але загалом тут точно ситуація буде погана для всіх, і всім доведеться розвивати оборонно-промисловий комплекс таким чином, щоб забезпечити потреби всіх гравців, які або хочуть створювати, робити агресивні дії, або ті, які розуміють, що потрібно захищатись самим», — заявив нардеп.

Можливість виникнення дефіциту засобів ППО через війну Ізраїлю та США проти Ірану

9 березня видяння The New York Times повідомило, що за чотири роки повномасштабної війни, яку Росія розв’язала проти України, Київ отримав лише близько 600 сучасних ракет Patriot. Водночас ише за перші дні війни з Іраном країни Близького Сходу витратили понад 800 ракет до Patriot.



В опублікованому 5 березня інтерв'ю президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна відкрита для обговорень про постачання дронів на Близький Схід в обмін на ракети для ППО.

4 березня агенція Reuters писала, що Україна може зіткнутися з критичною нестачею американських ракет-перехоплювачів PAC-3 для систем ППО Patriot через війну США в Ірані. Існує імовірність затримок постачання зброї Україні в рамках програми PURL.

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3 березня Зеленський заявляв, що через війну в Ірані можуть виникнути труднощі з постачанням боєприпасів для української ППО.

Газета Financial Times 4 березня писала, що Пентагон і щонайменше одна з країн Перської затоки ведуть переговори про придбання українських перехоплювачів для відбиття атак іранських дронів, оскільки запаси ракет Patriot вичерпуються.