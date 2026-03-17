«США не порадились з партнерами». Стубб пояснив, чому європейські союзники не бажають допомагати Трампу в Ормузькій протоці

17 березня, 18:51
Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що його країна не має ресурсу для допомоги Штатам (Фото: REUTERS/Kent Nishimura)

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що його країна не має ресурсу для допомоги Штатам (Фото: REUTERS/Kent Nishimura)

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що Сполучені Штати не проконсультувалися із союзниками перед тим, як починати війну з Іраном.

Про це повідомило видання Yle у вівторок, 17 березня.

Саме тим, що Штати не провели консультацій, Стубб пояснив той факт, що європейські країни — члени НАТО не висловлюють бажання допомагати США із розблокуванням Ормузької протоки.

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«Якщо США не порадилися з партнерами заздалегідь і не поінформували про майбутні події, то підхід буде іншим», — заявив Стубб, який перебуває з візитом у Лондоні. І нагадав, що Штати радилися із союзниками перед початком операцій у Лівії, Іраку й Афганістані.

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Щодо самої Фінляндії, то у неї, за словами Стубба, немає ресурсів для участі в операції в Ормузькій протоці.

«У нас немає такої техніки, яку можна було б відправити до цього регіону. У будь-якому разі, задача Фінляндії в Альянсі — дбати про безпеку на північному сході Європи», — наголосив Александр Стубб.

NV
Інфографіка: NV

Водночас він зауважив, що заяви Трампа «слід сприймати серйозно».

«Ті країни, які можуть і хочуть допомогти США, мають це зробити», — підсумував Александр Стубб.

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14 березня президент США Дональд Трамп висловив сподівання, що кілька країн відправлять свої кораблі до Ормузької протоки для забезпечення її розблокування.

Проте спочатку у відправці військових кораблів до Ормузької протоки Трампу відмовила Велика Британія, а згодом — і Німеччина.

17 березня президент Франції Еммануель Макрон заявив, що його країна не долучатиметься до дій із розблокування — при тому, що раніше Дональд Трамп оцінив «на вісімку» підтримку Макрона щодо операції в Ормузькій протоці.

Редактор: Варвара Шолян

Теги:   Александр Стубб Фінляндія Ормузька протока війна проти Ірана Дональд Трамп

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