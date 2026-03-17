«США не порадились з партнерами». Стубб пояснив, чому європейські союзники не бажають допомагати Трампу в Ормузькій протоці
Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що його країна не має ресурсу для допомоги Штатам (Фото: REUTERS/Kent Nishimura)
Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що Сполучені Штати не проконсультувалися із союзниками перед тим, як починати війну з Іраном.
Про це повідомило видання Yle у вівторок, 17 березня.
Саме тим, що Штати не провели консультацій, Стубб пояснив той факт, що європейські країни — члени НАТО не висловлюють бажання допомагати США із розблокуванням Ормузької протоки.
«Якщо США не порадилися з партнерами заздалегідь і не поінформували про майбутні події, то підхід буде іншим», — заявив Стубб, який перебуває з візитом у Лондоні. І нагадав, що Штати радилися із союзниками перед початком операцій у Лівії, Іраку й Афганістані.
Щодо самої Фінляндії, то у неї, за словами Стубба, немає ресурсів для участі в операції в Ормузькій протоці.
«У нас немає такої техніки, яку можна було б відправити до цього регіону. У будь-якому разі, задача Фінляндії в Альянсі — дбати про безпеку на північному сході Європи», — наголосив Александр Стубб.
Водночас він зауважив, що заяви Трампа «слід сприймати серйозно».
«Ті країни, які можуть і хочуть допомогти США, мають це зробити», — підсумував Александр Стубб.
14 березня президент США Дональд Трамп висловив сподівання, що кілька країн відправлять свої кораблі до Ормузької протоки для забезпечення її розблокування.
Проте спочатку у відправці військових кораблів до Ормузької протоки Трампу відмовила Велика Британія, а згодом — і Німеччина.
17 березня президент Франції Еммануель Макрон заявив, що його країна не долучатиметься до дій із розблокування — при тому, що раніше Дональд Трамп оцінив «на вісімку» підтримку Макрона щодо операції в Ормузькій протоці.