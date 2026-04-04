Понад місяць Епічної люті. Пентагон оприлюднив втрати США від початку війни з Іраном

Операція США та Ізраїлю проти Ірану триває вже понад місяць (Фото: U.S. Navy Photo/Handout via REUTERS)

Від початку операції США проти Ірану загинули 13 американських військових, 365 — дістали поранень.

Про це йдеться у звіті Міністерства оборони США, оприлюдненому 3 квітня.

Близько 247 поранених є військовослужбовцями сухопутних військ, 63 — військовослужбовцями ВМС, 19 — морськими піхотинцями та 36 — військовослужбовцями Повітряних сил.

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Щодо загиблих, то шестеро військових загинули внаслідок іранського удару по Кувейту, ще один — помер внаслідок поранення, якого дістав у Саудівській Аравії. Ці випадки класифіковано як такі, що сталися внаслідок ворожих дій.

Ще шість військових загинули внаслідок аварії американського літака-заправника, і це класифікується як смерті, що не пов’язані з ворожими діями.

Війна США та Ізраїлю проти Ірану

28 лютого розпочалася спільна операція США та Ізраїлю проти іранського режиму. Штати назвали її Епічна лють, Ізраїль — Рев лева. Внаслідок авіаударів було ліквідовано верховного лідера Ірану аятолу Алі Хаменеї.

У відповідь на удари Штатів та Ізраїлю Іран став запускати балістичні ракети та безпілотники по самому Ізраїлю, а також по Катару, ОАЕ, Бахрейну, Кувейту, Саудівській Аравії та Йорданії. Були зафіксовані атаки на військові бази США.

28 березня Reuters писало, що за місяць від початку військової операції проти Ірану президент США Дональд Трамп опинився перед складним вибором — укласти потенційно недосконалу угоду та завершити війну, або ж ризикнути ескалацією, що може призвести до затяжного конфлікту.

31 березня видання The Wall Street Journal написало, що Дональд Трамп готовий піти на завершення війни проти Ірану навіть у тому разі, якщо нині заблокована Ормузька протока так і не буде повністю відкрита.

За даними американської розвідки, Тегеран дійсно навряд чи погодиться на розблокування Ормузької протоки найближчим часом.