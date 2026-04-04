Понад місяць Епічної люті. Пентагон оприлюднив втрати США від початку війни з Іраном

4 квітня, 14:09
Операція США та Ізраїлю проти Ірану триває вже понад місяць (Фото: U.S. Navy Photo/Handout via REUTERS)

Операція США та Ізраїлю проти Ірану триває вже понад місяць (Фото: U.S. Navy Photo/Handout via REUTERS)

Від початку операції США проти Ірану загинули 13 американських військових, 365 — дістали поранень.

Про це йдеться у звіті Міністерства оборони США, оприлюдненому 3 квітня.

Близько 247 поранених є військовослужбовцями сухопутних військ, 63 — військовослужбовцями ВМС, 19 — морськими піхотинцями та 36 — військовослужбовцями Повітряних сил.

Реклама

Читайте також:
США «надзвичайно жорстко» битимуть по Ірану ще два-три тижні — Трамп

Щодо загиблих, то шестеро військових загинули внаслідок іранського удару по Кувейту, ще один — помер внаслідок поранення, якого дістав у Саудівській Аравії. Ці випадки класифіковано як такі, що сталися внаслідок ворожих дій.

Читайте також:
Конфлікт в Ірані може стати схожим на війну в Україні, Вашингтону доведеться піти на компроміс — Foreign Affairs

Ще шість військових загинули внаслідок аварії американського літака-заправника, і це класифікується як смерті, що не пов’язані з ворожими діями.

Війна США та Ізраїлю проти Ірану

28 лютого розпочалася спільна операція США та Ізраїлю проти іранського режиму. Штати назвали її Епічна лють, Ізраїль — Рев лева. Внаслідок авіаударів було ліквідовано верховного лідера Ірану аятолу Алі Хаменеї.

У відповідь на удари Штатів та Ізраїлю Іран став запускати балістичні ракети та безпілотники по самому Ізраїлю, а також по Катару, ОАЕ, Бахрейну, Кувейту, Саудівській Аравії та Йорданії. Були зафіксовані атаки на військові бази США.

Читайте також:
FT повідомило, що Гегсет намагався інвестувати в оборонні компанії перед війною в Ірані. Пентагон заперечує

28 березня Reuters писало, що за місяць від початку військової операції проти Ірану президент США Дональд Трамп опинився перед складним вибором — укласти потенційно недосконалу угоду та завершити війну, або ж ризикнути ескалацією, що може призвести до затяжного конфлікту.

31 березня видання The Wall Street Journal написало, що Дональд Трамп готовий піти на завершення війни проти Ірану навіть у тому разі, якщо нині заблокована Ормузька протока так і не буде повністю відкрита.

За даними американської розвідки, Тегеран дійсно навряд чи погодиться на розблокування Ормузької протоки найближчим часом.

Редактор: Варвара Шолян

Теги:   війна США в Ірані Пентагон Близький Схід

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter

Загрузка...
Показати ще новини

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати NV.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies

Про файли cookies