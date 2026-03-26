Президент Ірану Пезешкіан російською подякував Кремлю за «натхнення» у війні із США

Президент Ірану Масуд Пезешкіан звернувся до диктатора РФ Володимира Путіна російською мовою та подякував за «натхнення» у війні із США.

«Повідомлення президента Путіна та підтримка російського народу надихають нас у цій війні (із США — ред.). Опір і мужність іранського народу обіцяють нові узи, які забезпечать безпеку Східної Азії країнами регіону. Від імені народу Ірану дякую уряду та народу Росії», — написав Пезешкіан у соцмережі Х у четвер, 26 березня.

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Раніше газета The Washigton Post із посиланням на джерела писала, що Росія надає Ірану розвіддані про місцезнаходження американських військових кораблів і літаків на Близькому Сході.

20 березня видання Politico з посиланням на джерела писало, що Росія запропонувала США угоду, згідно з якою Кремль припинить ділитися з Іраном розвідувальними даними, такими як координати військових об'єктів США на Близькому Сході, якщо Вашингтон припинить надавати Україні розвіддані про Росію. За словами джерел, США відхилили цю пропозицію.

Журналіст The Wall Street Journal Алекс Ворд у своєму Х 26 березня повідомив, що щонайменше троє республіканців у Конгресі США натякають на можливу підготовку до наземної операції в Ірані найближчим часом.

Раніше президент США Дональд Трамп заявляв, що не планує відправляти американські війська на Близький Схід і не має наміру посилювати військову присутність у регіоні.

23 березня Трамп повідомляв, що Штати та Іран ведуть переговори про припинення війни і що між сторонами є «важливі точки дотику».

«Ми дуже хочемо укласти угоду. Це має бути хороша угода: більше жодних воєн, жодної ядерної зброї. У них більше не буде ядерної зброї. Вони на це погоджуються. Без цього ніякої угоди не буде», — зазначав Трамп.

24 березня ізраїльське видання Ynet повідомило, що новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї погодився на переговори зі США. Перед цим же Тегеран відкидав заяви про будь-які прямі перемовини з Вашингтоном. Зокрема, МЗС Ірану називало заяви про «продуктивний діалог» неправдою.

25 березня видання The New York Times з посиланням на дипломатичні джерела повідомило, що Сполучені Штати через Пакистан направили Ірану план із 15 пунктів щодо припинення війни на Близькому Сході.

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Джерела видання повідомили, що загальні положення американського плану стосуються іранської програми балістичних ракет і ядерної зброї.

Своєю чергою іранський режим висунув власну пропозицію про припинення вогню — з вимогою військових репарацій і зі збереженням свого суверенітету над Ормузькою протокою.