Очільник Пентагону Піт Геґсет заявив, що не сумнівається у беззаперечній перемозі США (Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein)

Міністр оборони США Піт Геґсет заявив, що Сполучені Штати вже здобувають «беззаперечну» перемогу у війні проти Ірану .

Про це Геґсет сказав під час пресконференції в Пентагоні, повідомило New York Post у вівторок, 10 березня.

«Ми перемагаємо завдяки переконливій та невпинній зосередженості на нашій меті», — наголосив очільник американського оборонного відомства.

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Піт Геґсет нагадав, що цілями операції проти Ірану є знищення іранських ракетних арсеналів та пускових установок, позбавлення Тегерану здатності виробляти нові ракети, а також ліквідація військово-морського флоту і ядерної загрози.

Інфографіка: NV

«Ми не поступимося, доки ворог не буде повністю та рішуче розгромлений», — заявив Хегсет.

І наголосив, що Штати зроблять це «у свій час і на власний розсуд».

9 березня президент США Дональд Трамп у відповідь на запитання, чи очікує він на завершення військової операції в Ірані протягом найближчого тижня або кількох днів, відповів, що операція «може закінчитися скоро».

Корпус вартових Ісламської революції зі свого боку заявив, що «сам вирішить, коли завершиться війна», і пригрозив зупинити експорт нафти з регіону, якщо США та Ізраїль продовжать завдавати ударів.

Удар США та Ізраїлю по Ірану

28 лютого розпочалася спільна операція США та Ізраїлю проти іранського режиму. Внаслідок авіаударів був ліквідований верховний лідер Ірану, аятола Алі Хаменеї.

У відповідь Іран запустив балістичні ракети по Ізраїлю, а також по Катару, ОАЕ, Бахрейну, Кувейту, Саудівській Аравії та Йорданії. Були зафіксовані атаки на військові бази Сполучених Штатів.

6 березня іранські військові заявили, що завдали ракетного удару по американському авіаносцю USS Abraham Lincoln. За їхніми словами, це була вже друга атака, проте самі США інформацію не підтверджували.

Так само 6 березня президент США Дональд Трамп заявив, що з Іраном не укладатимуть жодної угоди, адже Вашингтон вимагає лише безумовної капітуляції Тегерану.

Згодом іранські державні медіа повідомили, що наступником ліквідованого Алі Хаменеї на посаді верховного лідеру Ісламської Республіки став його син Моджтаба Хаменеї.

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