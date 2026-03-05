Ліквідацію Хаменеї планували ще в листопаді, протести в Ірані прискорили початок операції — міністр оборони Ізраїлю

Дим піднімається після вибуху на тлі американо-ізраїльського конфлікту з Іраном у Тегерані, 5 березня 2026 рік (Фото: Majid Asgaripour/WANA via REUTERS)

Протести в Ірані, які спалахнули наприкінці 2025 року, підштовхнули Ізраїль розпочати операцію проти іранського режиму раніше. Про це заявив міністр оборони Ізраїлю Ізраель Кац в інтерв'ю каналу Channel 12 у четвер, 5 березня, пише The Times of Israel .

Він зазначив, що прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу планував вбивство колишнього верховного лідера Ірану Алі Хаменеї ще в листопаді.

«Уже в листопаді ми провели обговорення з прем'єр-міністром у дуже вузькому колі. Прем'єр-міністр поставив за мету: усунути Хаменеї. Після консультацій з Армією оборони Ізраїлю і Моссадом, кінцевою датою для виконання цього завдання було визначено середину поточного року, приблизно червень», — зазначив Кац.

Реклама

Він розповів, що Ізраїль готувався до операції, припускаючи, що, можливо, доведеться діяти самостійно, однак згодом між Нетаньягу та президентом США Дональдом Трампом розпочався «своєрідний діалог» щодо цього питання.

Як зазначив Кац, протести в Ірані викликали занепокоєння Ізраїлю, що ці внутрішні заворушення можуть спровокувати іранський режим на превентивний удар.

Тоді США та Ізраїль «розпочали» дискусію щодо повалення іранського режиму і дійшли згоди «щодо співпраці у визначенні цілей», розповів Кац.

Він додав, що ізраїльська та американська сторони почали обговорювати «створення умов для іранського народу, щоб він почав діяти з метою повалення режиму».

В Ірані наприкінці 2025 року спалахнули масштабні антиурядові протести. Вони розпочалися в Тегерані в середовищі підприємців, незадоволених економічною ситуацією та падінням курсу національної валюти відносно долара США.

13 січня Дональд Трамп закликав протестувальників в Ірані захоплювати установи, заявивши, що допомога вже близько.

16 січня правозахисники повідомили, що протести в Ірані вщухають після жорстокого придушення. Після цього американський президент заявив, що Сполучені Штати направили в Іран велику кількість військових кораблів у відповідь на придушення масштабних протестів.

28 лютого Ізраїль і США розпочали операцію проти Ірану. У Тегерані та низці інших великих міст прогриміли численні вибухи. Згодом Армія оборони Ізраїлю підтвердила, що 86-річний аятола Алі Хаменеї загинув у результаті атаки у своїй резиденції, яка була повністю зруйнована.

У відповідь на атаки Тегеран запустив ракети та дрони на Ізраїль, а згодом — на країни Перської затоки: про численні вибухи повідомлялося у Дубаї, Абу-Дабі (ОАЕ) та Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). Також Іран атакував американські військові бази в Катарі, Бахрейні, Кувейті, Йорданії тощо.

Реклама:

В ОАЕ заявляли про іранську атаку сотнями ракет та дронів, було пошкоджено аеропорти, порти, американські консульства, цивільні об'єкти, повідомлялося про масштабні пожежі на нафтових об'єктах ОАЕ.