Президент США Дональд Трамп і кронпринц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман в Ер-Ріяді у травні 2025 року (Фото: REUTERS/Brian Snyder)

Про це повідомила газета The New York Times у вівторок, 24 березня.

Поінформовані джерела видання зазначили, що саудівський принц називав спільну операцію США та Ізраїлю проти Ірану «історичною можливістю» переосмислити Близький Схід.

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Зокрема принц Мухаммед говорив Трампу, що Іран становить довгострокову загрозу для всього регіону Перської затоки, і що усунути цю загрозу можна лише шляхом зміни чинного уряду.

Втім видання зауважує, що високопосадовці і Саудівської Аравії, і Сполучених Штатів занепокоєні можливістю затягування конфлікту, адже це може загрожувати потужнішими іранськими ударами по саудівських нафтових об'єктах, а США таким чином «опиняться у нескінченній війні».

Офіційно саудівські чиновники заперечили те, що принц Мухаммед наполягав на продовженні війни.

«Королівство Саудівська Аравія завжди підтримувало мирне врегулювання цього конфлікту, навіть до його початку», — заявив уряд Саудівської Аравії. Проте зазначив, що «залишається в тісному контакті» з адміністрацією Трампа, і що «зобов'язання залишаються незмінними».

Також у заяві саудівського уряду наголошувалось, що обрана офіційним Тегераном тактика «балансування на межі» замість дипломатичних зусиль «шкодить усім зацікавленим сторонам, але найбільше — самому Ірану».

NYT акцентує на тому, що ще до початку війни з Іраном принц Мухаммед зіткнувся з серйозними фінансовими труднощами. Він поставив собі мету до 2030 року зробити Саудівську Аравію глобальним бізнес-центром, але його уряд прогнозував дефіцит бюджету на кілька років уперед. А тривала війна з Іраном поставила б під загрозу створення вкрай необхідного для втілення планів принца безпечного середовища для інвесторів та туристів.

28 лютого розпочалася спільна операція США та Ізраїлю проти іранського режиму. Внаслідок авіаударів був ліквідований верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї.

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У відповідь Іран запустив балістичні ракети по Ізраїлю і країнах Перської затоки. Були зафіксовані атаки на військові бази Сполучених Штатів.

17 березня Вища рада національної безпеки Ірану підтвердила загибель свого секретаря Алі Ларіджані внаслідок ізраїльського авіаудару. Ларіджані вважався однією з найголовніших фігур у оточенні ліквідованого аятоли Хаменеї.

Того самого дня Корпус вартових Ісламської революції підтвердив загибель командира підрозділу Басідж Голамрези Сулеймані, який брав участь у жорсткому придушення протестів у грудні 2025-січні 2026 року.

23 березня президент США Дональд Трамп доручив Пентагону відкласти на пʼять днів анонсовані раніше удари по іранських електростанціях та енергетичній інфраструктурі.