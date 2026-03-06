В Ізраїлі вважають, що спільна військова операція зі США проти Ірану пройшла «набагато успішніше, ніж очікувалося».

Про це у п’ятницю, 6 березня, пише The Guardian, посилаючись на ізраїльського високопосадовця.

«Ніхто не міг очікувати настільки злагодженої реалізації. З такими бойовими навантаженнями та настільки складним рівнем координації ніхто не міг передбачити такого успіху так швидко», — зазначив він.

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Чиновник охарактеризував досягнення ізраїльських сил як «епічні».

За даними посадовців США та Ізраїлю, їхні сили фактично встановили контроль над небом над Тегераном, знищивши більшість систем ППО та пускових установок Ірану.

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що удари «зараз різко наростають», а ізраїльські військові повідомили про нову фазу кампанії з «додатковими несподіваними маневрами».

Інфографіка: NV

Операція США та Ізраїлю проти Ірану

28 лютого Ізраїль і США заявили про атаки по Ірану — операції під назвою Рев лева (Ізраїль) та Епічна лють (США).

У Тегерані та низці інших великих міст Ірану прогриміли численні вибухи. Згодом Армія оборони Ізраїлю підтвердила, що 86-річний аятола Алі Хаменеї загинувв результаті атаки у своїй резиденції, яка була повністю зруйнована. Також було підтверджено смерть головнокомандувача Корпусу вартових ісламської революції(КВІР) Мохаммеда Пакпура. За даними агентства IRNA, під час атаки було ліквідовано і головного радника з питань безпеки верховного лідера Ірану Алі Шамхані.

У відповідь на атаку Іран запустив балістичні ракети по Ізраїлю. Також іранські ракети та дрони атакували військові бази США у Катарі, ОАЕ, Бахрейні, Кувейті, Саудівській Аравії і Йорданії. Зокрема про численні вибухи повідомлялося у Дубаї, Абу-Дабі та Ер-Ріяді. Ізраїль у відповідь атакував об'єкти Хезболли в Лівані.

1 березня президент США Дональд Трамп заявив, що лідери Ірану хочуть відновити переговори, і він на це погодився, але не уточнив строки. За оцінками Білого дому, внаслідок операції Епічна лють було ліквідовано 48 керівників іранського режиму.

За словами Трампа, війна США з Іраном триватиме близько чотирьох тижнів. Як зазначили у Збройних силах США, під час операції проти Ірану загинули чотири американські військові.

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Представник ліквідованого аятоли в Раді національної безпеки Ірану Алі Ларіджані 2 березня заявив, що Іран не буде вести переговорів зі США.

