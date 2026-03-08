Армія оборони Ізраїлю заявила про удар по штабу космічних сил КВІР в Тегерані та 50 бункерах з боєприпасами

Дим і пожежа після вибуху у Тегерані, 7 березня 2026 року (Фото: Stringer/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS)

Армія оборони Ізраїлю заявила, що під час нещодавніх хвиль ударів по Тегерану уразила штаб космічних сил Корпусу вартових ісламської революції.

Про це повідомило видання Times of Israel.

У ЦАХАЛ заявили, що штаб космічних сил КВІР «слугував центром прийому, передачі та дослідження для Іранського космічного агентства, яке пов’язане з військовими режиму».

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Він охоплював «дослідницькі центри, а також командно-контрольну структуру для супутника Хайям, запущеного Іраном у серпні 2022 року, який, як стверджує ЦАХАЛ, використовувався КВІР для «просування терористичної діяльності і моніторингу Держави Ізраїль та країн регіону».

Крім того, в Армії оборони Ізраїлю повідомили, що завдано ударів по 50 бункерах на одній із баз внутрішніх сил безпеки Ірану, які використовували для зберігання боєприпасів, базі воєнізованих сил Басіджа, штабу внутрішніх сил безпеки та комплексу, що належить наземним силам КВІР.



8 березня Ізраїль завдав удару по готелю Ramada у столиці Лівану Бейруті, унаслідок чого загинули четверо людей, іще 10 — дістали поранення. У ЦАХАЛ заявили, що ціллю атаки були ключові командири іранського підрозділу Кудс Корпусу вартових ісламської революції, які перебували в столиці Лівану. За інформацією Армії оборони Ізраїлю, цей підрозділ займався організацією терористичних атак.

7 березня Армія оборони Ізраїлю заявила, що з початку воєнної операції ізраїльські ВПС завдали близько 3400 ударів по цілях на території Ірану та скинули приблизно 7500 боєприпасів.

Також 7 березня стало відомо, що Ізраїль уперше атакував нафтову інфраструктуру Ірану.

Війна Ізраїлю і США з Іраном — головне

Спільна операція США та Ізраїлю проти Ірану триває з 28 лютого. Країни атакують Тегеран та інші великі міста Ірану. 86-річний аятола Алі Хаменеї загинув унаслідок атаки у своїй резиденції у перший день операції.

У відповідь на атаки Іран запустив балістичні ракети по Ізраїлю. Також іранські ракети та дрони атакували військові бази США в Катарі, ОАЕ, Бахрейні, Кувейті, Саудівській Аравії та Йорданії. Зокрема про численні вибухи повідомлялося в Дубаї, Абу-Дабі та Ер-Ріяді.

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За словами президента США Дональда Трампа, війна США з Іраном триватиме близько чотирьох тижнів.