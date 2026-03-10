Геґсет анонсував найсильніші удари по Ірану за весь час операції США вже сьогодні

У вівторок, 10 березня, США відправлять проти Ірану «найбільше винищувачів» і завдадуть «найбільше ударів», щоб домогтися досягнення своїх цілей.

Про це заявив на брифінгу міністр оборони Сполучених Штатів Піт Геґсет, повідомила компанія CBS.

«Іран стоїть сам на сам і зазнає серйозних поразок на 10-й день операції Епічна лють», — зазначив Хегсет.

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Він також зауважив, що за останні 24 години «Іран випустив найменшу кількість ракет», і засудив Тегеран за напади на сусідні країни в регіоні Перської затоки. Деякі з них навіть були колись союзниками Ірану, нагадав очільник Пентагону.

Геґсет наголосив, що найбільшого удару Штати завдадуть задля досягнення трьох головних цілей — знищення іранського військово-морського флоту, ліквідації іранського ракетного арсеналу та позбавлення Ірану можливості виготовити ядерну зброю.

Ще міністр оборони запевнив, що адміністрація президента США Дональда Трампа «не загрузне» у своїй операції проти Ірану, як це, за словами Геґсета, було з адміністраціями Джорджа Буша та Барака Обами в Іраку та Афганістані.

Раніше Дональд Трамп заявив, що війна закінчиться «дуже скоро», адже знищення іранських військових активів, за його словами, відбувається навіть швидше, ніж він очікував.

Геґсет, який спочатку прогнозував, що операція може тривати від трьох до восьми тижнів, заявив на пресконференції, що Трамп тепер може «сам контролювати темпи війни», тому Штати самі вирішать, коли відбудеться їхня перемога над Іраном.

«Не мені вирішувати, чи це початок, середина чи кінець, — сказав Геґсет. — Це його [Трампа] справа, і він продовжуватиме це доносити».

Інфографіка: NV

Удар США та Ізраїлю по Ірану

28 лютого розпочалася спільна операція США та Ізраїлю проти іранського режиму. Внаслідок авіаударів був ліквідований верховний лідер Ірану, аятола Алі Хаменеї. Станом на зараз його наступником обраний його син Моджтаба Хаменеї.

У відповідь на удари Штатів та Ізраїлю Іран запустив балістичні ракети по самому Ізраїлю, а також по Катару, ОАЕ, Бахрейну, Кувейту, Саудівській Аравії та Йорданії. Були зафіксовані атаки на військові бази США.

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6 березня президент США Дональд Трамп заявив, що з Іраном не укладатимуть жодної угоди, адже Вашингтон вимагає лише безумовної капітуляції Тегерану.