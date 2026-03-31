«США це запам’ятають». Трамп відреагував на рішення країн ЄС не впускати літаки, задіяні у війні з Іраном

Президент США Дональд Трамп розкритикував Францію за її рішення не пропустити через свій повітряний простір американські літаки з військовим вантажем , що прямували на Близький Схід.

Про це Трамп повідомив у вівторок, 31 березня, у дописі в соцмережі Truth Social.

Фото: Дональд Трамп/Truth Social/скриншот

«Франція відмовилась допомагати у тому, що стосувалося «Іранського м’ясника, якого вдалося ліквідувати! США це запам’ятають», — написав Дональд Трамп.

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Італійське видання Corriere della Sera повідомило, що Міністерство оборони Італії відмовило Вашингтону у використанні військово-морської авіабази Сігонелла на Сицилії. Газета зауважила, що рішення про відмову було ухвалено кілька днів тому, але «трималося у таємниці».

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто ініціював заборону, коли був поінформований про план польоту американських літаків, що передбачав посадки в Сігонеллі та подальші вильоти на Близький Схід. Він пояснив, що Штати не проводили консультацій з італійськими військовими з цього приводу, як того вимагають міжнародні угоди.

Джерела видання сказали, що італійську сторону повідомили про план щодо використання бази на Сицилії, коли «літаки вже перебували в повітрі». Перевірки показали, що це не були звичайні чи логістичні рейси, і тому вони не підпадали під дію договору між США та Італією про використання італійських баз.

30 березня Іспанія закрила свій повітряний простір для американських літаків, задіяних в атаках на Іран.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що після завершення війни з Іраном Сполученим Штатам, ймовірно, доведеться переосмислити свої відносини з НАТО. Причиною він назвав фактичну відсутність підтримки з боку Альянсу в американській операції проти Ірану.