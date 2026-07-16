Глава МЗС Туреччини запропонував мораторій на удари в Чорному морі та по енергооб'єктах

16 липня, 18:44
Хакан Фідан заявив, що піднімав це питання під час останнього візиту до Москви (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Хакан Фідан заявив, що піднімав це питання під час останнього візиту до Москви (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що Анкара категорично не хоче перенесення війни Росії проти України на Чорне море. 

Про це він сказав на спільній пресконференції з очільником МЗС України Андрієм Сибігою в Києві у четвер, 16 липня.

«Як ми завжди заявляємо: ми категорично не хочемо перенесення війни на Чорне море. Збереження миру в Чорному морі є обов’язковою умовою. Цілеспрямовані атаки на порти, танкери та рибальські судна, які ставлять під загрозу життя цивільних, не є прийнятними», — заявив Фідан.

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Фідан закликав утримуватися від дій, які загрожують безпеці цивільного судноплавства в Чорному морі, і застеріг від наражання на небезпеку життя цивільного населення.

Міністр додав, що порушував це питання під час останнього візиту до Москви і говоритиме про нього протягом усіх зустрічей у Києві, оскільки це критично важливо для всіх причорноморських країн.

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27 червня Фідан заявив, що Туреччина готова знову організувати зустріч делегацій України та Росії за столом переговорів.

Редактор: Владислава Коваленко

Теги:   Туреччина Україна Війна Росії проти України

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