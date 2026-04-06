Вантажне судно в Перській затоці, недалеко від Ормузької протоки, 11 березня 2026 року (Фото: REUTERS/Stringer)

Інтенсивність руху через Ормузьку протоку зросла до найвищого рівня з початку війни проти Ірану. За два дні протокою пройшло 21 судно, 13 з яких прямували в Аравійське море. Про це повідомляє Bloomberg у понеділок, 6 квітня.

Як зазначається в матеріалі, таке пожвавлення пов’язано з тим, що все більше країн укладають з Іраном угоди про безпечний прохід.

Більшість суден, що проходять протокою є іранськими, однак у неділю, 5 квітня, протокою також пройшов танкер з Іраку. Bloomberg писав, що Іран звільнив Ірак від обмежень на судноплавство в Ормузькій протоці.

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Кілька індійських танкерів зі скрапленим газом також пройшли протокою. Окрім цього, минулого тижня прохід був дозволений двом контейнеровозам, пов’язаним з Китаєм та двом суднам, пов’язаним з Японією, сказано в матеріалі.

Раніше Bloomberg писав, що 2 квітня через Ормузьку протоку пройшов контейнеровоз, власником якого є французька компанія. Це перший європейський корабель, який зміг це зробити після блокування Іраном.

Тоді ж Іран заявляв, що має намір продовжувати контролювати судноплавство через Ормузьку протоку, навіть після закінчення війни.

24 березня агентство повідомило, що іранці стягують з кораблів платежі в розмірі до $2 млн за разовий рейс Ормузькою протокою. Згодом Тегеран заявив, що «неворожі» судна можуть проходити через Ормузьку протоку за умови узгодження своїх дій з іранською владою.

4 квітня президент США Дональд Трамп заявив, що в Ірану лишається 48 годин на те, щоб укласти угоду або розблокувати Ормузьку протоку.

Згодом американський лідер знову звернувся до Ірану з вимогою відкрити Ормузьку протоку, використавши нецензурний вислів, та пригрозив завдати ударів по електростанціях та мостах Ірану, якщо не буде угоди.

У Тегерані у відповідь заявили, що в разі подальших ударів Сполучених Штатів по об'єктах інфраструктури Ірану "ворота пекла" відкриються вже для США та Ізраїлю.

За даними CNN, Тегеран заявив, що повністю відкриє Ормузьку протоку лише після компенсації країні фінансових збитків через війну.

6 квітня видання Axios повідомило, що США та Іран за допомогою посередників обговорюють умови потенційного 45-денного припинення вогню, яке може призвести до остаточного завершення війни.

Того ж дня агентство Reuters з посиланням на джерела написало, що Іран відмовився від пропозиції щодо завершення війни із США та Ізраїлем, у межах якої Тегеран мав розблокувати Ормузьку протоку для припинення вогню.

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Згодом телеканал CNN з посиланням на джерела повідомив, що Дональд Трамп також не підтримав документ.