Президент Володимир Зеленський заявив, що військові та секретар РНБО Рустем Умєров прямують до регіону Перської затоки, де українці можуть допомогти захистити життя та стабілізувати ситуацію.

Про це він повідомив під час вечірнього відеозвернення у вівторок, 10 березня.

«Ми бачимо, які виклики зараз є через удари з Ірану — через усю цю війну, яка може затягнутись. Фактично іранський режим заблокував Ормузьку протоку, а це один з основних шляхів постачання нафти й газу на світовий ринок. Це значна дестабілізація. Ніхто у світі поки не здатен сказати, скільки все це триватиме, але важливо, щоб захист життя реально запрацював якнайшвидше. Стабільність потрібна й нам», — сказав глава держави.

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Президент зазначив: треба, щоб ті, хто звертається до Києва по підтримку, й надалі допомагали захисту України, зокрема ППО.

Він нагадав, що українці ще минулого року пропонували Сполученим Штатам угоду щодо дронів. За словами Зеленського, бути з Україною у виробництві та застосуванні безпілотників — це «правильна перспектива».

«І всі бачать тепер, що альтернативи цій перспективі немає. Україна має найбільший у світі досвід протидії ударним дронам, і без нашого досвіду і регіону Затоки, усьому Близькому Сходу, партнерам у Європі та Америці буде дуже непросто побудувати сильний захист. Ми готові допомагати тим, хто допомагає нам, допомагає Україні», — підкреслив президент.

Він розповів, що Умєров разом з українськими військовими, розвідкою, Міноборони та МЗС готуватиме конкретні домовленості.

Зеленський наголосив, що Україна — це надійний донор безпеки. За його словами, це не тільки безпекова перспектива Києва, а й економічна.

«Захист для України, співробітництво з партнерами, розвиток для українських виробництв. Усе, чому українці навчилися для свого захисту, може бути глобальною основою безпеки — глобальною основою захищеного життя», — додав він.

10 березня Зеленський заявив, що Україна вже направила на Близький Схід три команди експертів, які допомагатимуть боротися з іранськими дронами. Першими країнами, куди вирушили українські фахівці, стали Катар, Об'єднані Арабські Емірати та Саудівська Аравія.

Того ж дня він повідомив, що влада України обговорює з близькосхідними партнерами постачання ракет для ППО в обмін на drone deal. За його словами, обговорювали, зокрема, постачання ракет PAC-2 і PAC-3.

2 березня агентство Bloomberg писало, що Зеленський пропонував направити на Близький Схід найкращих українських фахівців зі знищення іранських безпілотників, якщо лідери цих країн переконають російського диктатора Володимира Путіна погодитися на місячне перемир’я у війні проти України.