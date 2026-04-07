Трамп пригрозив Ірану, заявивши, що сьогодні вночі «загине ціла цивілізація»

Президент США Дональд Трамп у вівторок, 7 квітня, натякнув, що Іран цієї ночі опиниться під ударом. У соцмережі Truth Social він написав , що «загине ціла цивілізація».

«Сьогодні вночі загине ціла цивілізація, і її вже ніколи не повернути. Я не хочу, щоб це сталося, але, ймовірно, так і буде. Однак тепер, коли відбулася повна і тотальна зміна режиму, де переважають інші, розумніші й менш радикальні уми, можливо, станеться щось революційно чудове — хто знає? Ми дізнаємося це сьогодні вночі, в один із найважливіших моментів у довгій і складній історії світу», — заявив Трамп.

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За словами американського лідера, сьогодні вночі «настане кінець» 47 років здирництва, корупції та смерті.

«Боже, благослови великий народ Ірану!» — додав Трамп.

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Раніше він заявляв, що Іран можна знищити за одну ніч, і вона може настати вже 7 квітня.

Американський президент також неодноразово попереджав, що США можуть вдарити по електростанціях, мостах та інших об'єктах інфраструктури в Ірані, якщо Тегеран не укладе угоду або не відкриє Ормузьку протоку.

Трамп в ультимативній формі написав, що Іран має відкрити протоку до 20:00 вівторка, 7 квітня, за Східним часом (03:00 8 квітня за Києвом).

У Тегерані у відповідь заявили, що в разі подальших ударів Сполучених Штатів по інфраструктурі Ірану «врата пекла» відкриються вже для США та Ізраїлю. За даними CNN, Тегеран заявив, що повністю відкриє Ормузьку протоку тільки після компенсації країні фінансових збитків через війну.

6 квітня видання Axios повідомило, що США та Іран за допомогою посередників обговорюють умови потенційного 45-денного припинення вогню, яке може призвести до остаточного завершення війни.

Того ж дня агентство Reuters із посиланням на джерела написало, що Іран відмовився від пропозиції щодо завершення війни із США та Ізраїлем, у межах якої Тегеран мав розблокувати Ормузьку протоку для припинення вогню.

Згодом телеканал CNN повідомив, що Трамп не підтримав план, представлений посередниками.