Марко Рубіо публічно посперечався з дипломатами G7 стосовно воєн в Україні та Ірані

Державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо та інші очільники МЗС країн G7 публічно обмінялись гострими зауваженнями щодо воєн в Україні та Ірані, що поставило під сумнів готовність Європи підкоритися вимозі Дональда Трампа щодо військової допомоги в Перській затоці.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Суперечка стосувалась небажання країн Європи відгукнутись на заклик американського президента щодо захисту Ормузької протоки.

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«Сполучені Штати постійно просять допомогти у війні [в Україні]. Але коли у США виникла потреба, вони не отримали позитивної відповіді», — сказав Рубіо.

Журналісти зазначають, що європейці відхилили пропозицію Трампа щодо участі їхніх військово-морських сил у відкритті Ормузької протоки, заявивши, що допоможуть лише тоді, коли припинять літати ракети.

При цьому американські бази в Європі відіграють ключову роль у військових зусиллях, а деякі з них надають логістичну підтримку.

«Мушу сказати, що це дратує. На даний момент юридичні вимоги для проведення такої операції з нашого боку не виконані. І наразі немає жодного конкретного запиту до нас щодо вжиття заходів», — заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль в ефірі радіостанції Deutschlandfunk перед запланованою зустріччю з Рубіо.

Він також додав, що Берлін не отримав чіткого запиту від Вашингтона.

Тим не менш, речник МЗС Франції Паскаль Конфавре заявив, що планування триває.

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«Це відбудеться після завершення бомбардувань. Тільки в оборонних цілях. Ми готуємо таку місію з усіма охочими партнерами. Але ми дуже чітко дали зрозуміти, що ця війна — не наша війна, і ми не хочемо в неї вплутуватися», — сказав він в ефірі Bloomberg TV.

Агентство зауважує, що Україна залишається головною проблемою Європи, а її лідери намагаються ізолювати РФ, пов’язуючи ці дві війни.

Висока представниця ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас повідомила у четвер, що Росія надає Ірану розвідувальні дані для пошуку та ліквідації американців.

Своєю чергою міністерка закордонних справ Великої Британії Іветт Купер нагадала, що раніше Тегеран надавав Москві дрони для війни проти України. Однак також помітно підтримку, яку РФ надає Ірану в конфлікті на Близькому Сході.

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На противагу цьому Рубіо заявив, що «Україна — це не війна Америки». Тим не менше, за словами державного секретаря, США «зробили в цю боротьбу більший внесок, ніж будь-яка інша країна у світі».

«Тому це буде тим моментом, який президент повинен буде врахувати в майбутньому», — додав він.

Раніше Рубіо говорив, що якщо Європа не допоможе США в іранському питанні, Вашингтон може менш активно брати участь у мирному врегулюванні війни в Україні.

У відповідь президентка фракції Renew Europe в Європейському парламенті Валері Гаєр виступила проти спроб пов’язувати підтримку України з війною на Близькому Сході.

«Україна не є розмінною монетою, а війна Ірану — це не наша війна», — заявила Гаєр.

26 березня видання The Washington Post з посиланням на джерела повідомило, що Пентагон розглядає перенаправлення ракет для ППО, призначених для України, на Близький Схід, оскільки війна проти Ірану виснажує деякі запаси американської армії.

27 березня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся з Рубіо на полях саміту G7 у Франції. Очільники зовнішньополітичних відомств обговорили підтримку України, тиск на Росію та війну на Близькому Сході.

«Роль США у просуванні мирних зусиль залишається вирішальною. Пропозиції України є реалістичними та здійсненими. Тиск на Росію є ключовим фактором, щоб змусити Москву припинити війну», — зазначив Сибіга.