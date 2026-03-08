Туск вважає, що Кремль найбільше виграє від війни на Близькому Сході

Дональд Туск заявив, що Росії вигідно, щоб війна на Близькому Сході тривала (Фото: REUTERS/Kuba Stezycki)

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Росії вигідно , щоб війна на Близькому Сході тривала і далі.

На своїй сторінці в X він вказав на економічні та політичні наслідки війни на Близькому Сході, заявивши, що головну вигоду від конфлікту отримує Росія.

Він зазначив, що війна вплинула на зростання цін на енергоносії, що впливає на глобальну економіку.

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Туск також зазначив, що через дефіцит нафти США можуть бути змушені пом’якшити або скасувати санкції проти російської нафти, що ще більше підкреслює стратегічну вигоду Москви від нестабільності.

«Хто тут справжній переможець?» — запитав Туск, вказуючи на те, що Росія отримує економічну і політичну перевагу завдяки хаосу і зростанню цін на енергоресурси.

5 березня спікер Кремля Дмитро Пєсков стверджував, що Іран не звертався до Росії по будь-яку допомогу на додаток до «політичної підтримки, яку надає Москва».

1 березня російський диктатор Володимир Путін висловив співчуття президенту Ірану Масуду Пезешкіану у зв’язку зі смертю верховного лідера країни Алі Хаменеї. Ліквідацію Хаменеї російський диктатор назвав назвав назвав назвав назвав «цинічним порушенням усіх норм людської моралі та міжнародного права».

У звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за 28 лютого йшлося про те, що реакція Росії на удари по Ірану підкреслює обмеженість можливостей Москви підтримувати Тегеран і асиметрію російсько-іранських відносин.

У звіті за 1 березня ISW заявив, що Росія продовжує демонструвати свою неготовність активно підтримувати Іран, окрім шаблонних заяв після загибелі Алі Хаменеї та кількох інших високопоставлених чиновників цієї країни. Аналітики зазначили, що критикуючи вбивство Хаменеї, Путін не згадав прямо ні про Сполучені Штати, ні про Ізраїль.

Інфографіка: NV

Спільна операція США та Ізраїлю проти Ірану триває з 28 лютого. Країни атакують Тегеран та інші великі міста Ірану. 86-річний аятола Алі Хаменеї загинув унаслідок атаки у своїй резиденції в перший день операції.

У відповідь на атаки Іран запустив балістичні ракети по Ізраїлю. Також іранські ракети та дрони атакували військові бази США в Катарі, ОАЕ, Бахрейні, Кувейті, Саудівській Аравії та Йорданії. Зокрема про численні вибухи повідомлялося в Дубаї, Абу-Дабі та Ер-Ріяді.

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Двосторонні атаки продовжилися також в інші дні. За словами президента США Дональда Трампа, війна США з Іраном триватиме близько чотирьох тижнів.