Китай і Росія заблокували резолюцію Радбезу ООН щодо Ормузької протоки

7 квітня, 20:06
Радбез ООН не зміг ухвалити резолюцію щодо Ормузької протоки через вето Китаю та РФ (Фото: REUTERS/Amr Alfiky)

Радбез ООН не зміг ухвалити резолюцію щодо Ормузької протоки через вето Китаю та РФ (Фото: REUTERS/Amr Alfiky)

КНР та РФ наклали вето на резолюцію Ради Безпеки ООН, яка стосувалася відновлення судноплавства у Ормузькій протоці.

Про це повідомило Bloomberg у вівторок, 7 квітня.

Резолюція отримала 11 голосів із 15, але через вето Китаю та Росії не була ухвалена. Голосування відбулося після кількох днів переговорів та тиску з боку низки країн Перської затоки щодо відновлення вільного проходу Ормузькою протокою, заблокованою Іраном.

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Документ, запропонований Бахрейном, закликав країни «координувати зусилля оборонного характеру, відповідно до обставин», щоб забезпечити безпеку судноплавства у Ормузькій протоці.

За резолюцію проголосували за лічені години до крайнього терміну, встановленого президентом США Дональдом Трампом. Сьогодні до 20:00 за Східним часом (або до 03:00 8 квітня за Києвом) Іран мав відновити розблокування Ормузької протоки. Якщо цього не буде зроблено, Трамп пригрозив завдати авіаударів по цивільній інфраструктурі Ірану.

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Під час виступу перед Радбезом одразу після голосування посол США в ООН Майк Волц, який підтримав резолюцію, заявив, що у 1979 році, після повалення монархії шаха Мохаммеда Рези Пахлаві, першим кроком режиму аятол було «захоплення десятків американців у заручники».

«Тепер вони беруть в заручники Ормузьку протоку, а разом з нею намагаються взяти в заручники світову економіку», — сказав Волц.

І підсумував: «Отже, колеги, це може бути їхнім останнім кроком. Побачимо».

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Так само у вівторок, 7 квітня, президент США Дональд Трамп натякнув, що Іран цієї ночі зазнає потужних ударів. У соцмережі Truth Social він написав, що «загине ціла цивілізація».

Трамп також попереджав, що США можуть вдарити по електростанціях, мостах та інших об'єктах інфраструктури в Ірані, якщо Тегеран не укладе угоду або не відкриє Ормузьку протоку.

Іран на це заявив, що в разі подальших ударів по його інфраструктурі для США та Ізраїлю відкриються «ворота пекла». Ще Тегеран заявив, що повністю відкриє Ормузьку протоку лише після компенсації Штатами фінансових збитків.

Редактор: Варвара Шолян

Теги:   Радбез ООН Вето Китай Росія Близький Схід

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