Китай і Росія заблокували резолюцію Радбезу ООН щодо Ормузької протоки

Радбез ООН не зміг ухвалити резолюцію щодо Ормузької протоки через вето Китаю та РФ (Фото: REUTERS/Amr Alfiky)

КНР та РФ наклали вето на резолюцію Ради Безпеки ООН, яка стосувалася відновлення судноплавства у Ормузькій протоці .

Про це повідомило Bloomberg у вівторок, 7 квітня.

Резолюція отримала 11 голосів із 15, але через вето Китаю та Росії не була ухвалена. Голосування відбулося після кількох днів переговорів та тиску з боку низки країн Перської затоки щодо відновлення вільного проходу Ормузькою протокою, заблокованою Іраном.

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Документ, запропонований Бахрейном, закликав країни «координувати зусилля оборонного характеру, відповідно до обставин», щоб забезпечити безпеку судноплавства у Ормузькій протоці.

За резолюцію проголосували за лічені години до крайнього терміну, встановленого президентом США Дональдом Трампом. Сьогодні до 20:00 за Східним часом (або до 03:00 8 квітня за Києвом) Іран мав відновити розблокування Ормузької протоки. Якщо цього не буде зроблено, Трамп пригрозив завдати авіаударів по цивільній інфраструктурі Ірану.

Під час виступу перед Радбезом одразу після голосування посол США в ООН Майк Волц, який підтримав резолюцію, заявив, що у 1979 році, після повалення монархії шаха Мохаммеда Рези Пахлаві, першим кроком режиму аятол було «захоплення десятків американців у заручники».

«Тепер вони беруть в заручники Ормузьку протоку, а разом з нею намагаються взяти в заручники світову економіку», — сказав Волц.

І підсумував: «Отже, колеги, це може бути їхнім останнім кроком. Побачимо».

Так само у вівторок, 7 квітня, президент США Дональд Трамп натякнув, що Іран цієї ночі зазнає потужних ударів. У соцмережі Truth Social він написав, що «загине ціла цивілізація».

Трамп також попереджав, що США можуть вдарити по електростанціях, мостах та інших об'єктах інфраструктури в Ірані, якщо Тегеран не укладе угоду або не відкриє Ормузьку протоку.

Іран на це заявив, що в разі подальших ударів по його інфраструктурі для США та Ізраїлю відкриються «ворота пекла». Ще Тегеран заявив, що повністю відкриє Ормузьку протоку лише після компенсації Штатами фінансових збитків.